Uomini e Donne, Sossio e Ursula si sono lasciati, l’annuncio inaspettato e i motivi: “Game over” (FOTO)

Ieri, come un fulmine a ciel sereno, sul profilo di Sossio Aruta è apparso un annuncio inatteso, lui e Ursula si sono lasciati. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e, dopo tantissimi alti e bassi, erano finalmente riusciti a trovare il loro equilibrio.

Qualcosa, però, sembra sia andato storto e l’ex calciatore ha raccontato tutto su Instagram rivelando anche i motivi. Ad ogni modo, c’è qualcuno che non crede molto a quanto emerso. Scopriamo perché.

Sossio annuncia la rottura con Ursula

Sossio e Ursula si sono lasciati. Dopo aver dato alla luce la piccola Bianca, i due hanno deciso di separare le loro strade. A dare l’annuncio è stato il cavaliere, il quale ha pubblicato un post su Instagram contenente la scritta “Game over”. Al di sotto dell’immagine, poi, ha aggiunto una didascalia in cui ha fatto maggiore chiarezza. Il protagonista ha esordito con una data, ovvero, 16 settembre 2021, che rappresenta la data della fine del loro rapporto.

L’ex calciatore, poi, ha detto di essere molto dispiaciuto di dover fare questo annuncio, specie perché è consapevole che molte persone sarebbero rimaste molto male. In particolare, ha detto che molti fan avevano sognato grazie alla loro storia, ci avevano sperato e mai si sarebbero immaginate di assistere a questo epilogo. Successivamente, poi, ha spiegato che i due hanno preso questa decisione di comune accordo. (Continua dopo il post)

Perché si sono lasciati e i dubbi del web

I motivi celati dietro questa scelta risiederebbero in problemi e incompatibilità caratteriali. Nell’annunciare che lui e Ursula si sono lasciati, Sossio ha aggiunto anche un appello rivolto ai fan. Il giovane ha chiesto loro di rispettare questo momento e di evitare di trarre conclusioni o fare supposizioni che esulano da quello che lui stesso ha dichiarato. Ad ogni modo, subito dopo questo annuncio, in molti hanno cominciato a farsi delle domande.

Fino al giorno prima, infatti, Ursula aveva pubblicato foto e video in cui appariva in compagnia del suo uomo. Da tali contenuto non emergeva assolutamente una crisi. Pertanto, molti stanno ipotizzando che possa trattarsi di uno scherzo, altri di una trovata pubblicitaria per attirare nuovamente a sé i riflettori. Nel frattempo la Bennardo non si è ancora espressa sulla questione e il suo account è muto da parecchie ore. Non ci resta che attendere per vedere come commenterà la cosa.