Giulia De Lellis, problemi di salute: “Ho fatto delle analisi, ho ricevuto risposte poco chiare” (VIDEO)

Giulia De Lellis si è concessa un momento di relax con i suoi fan in cui ha risposto ad alcune domande e nel farlo ha rivelato di avere dei problemi di salute. Nello specifico, ha detto di essere abbastanza in pensiero a seguito di alcune analisi fatte.

In seguito, poi, ha parlato anche del suo percorso terapeutico che sta svolgendo tutt’ora grazie al supporto di uno psicologo. Vediamo tutto ciò che è emerso nel dettaglio.

I problemi di salute di Giulia De Lellis

In queste ore, Giulia De Lellis ha risposto ai suoi fan ed ha toccato argomenti molto delicati che riguardano dei problemi di salute. Un utente le ha semplicemente chiesto come stesse e lei ha colto la palla al balzo per fare delle comunicazioni. La dama ha esordito dicendo di stare tutto sommato bene. Ad ogni modo, in questi giorni è un po’ in pensiero per la sua salute. A seguito di alcune analisi fatte, la protagonista ha detto di aver avuto dei responsi non molto chiari.

Proprio per tale motivo, i medici hanno ritenuto opportuno approfondire la questione con ulteriori indagini. Malgrado questo, però, p fiduciosa ed ha detto che esiste certamente chi sta peggio. Queste parole hanno generato sgomento nei fan, i quali hanno cominciato a preoccuparsi per lei. In effetti, in questi giorni, la dama aveva suscitato preoccupazione in quanto aveva mostrato ai fan di essere in ospedale a fare dei controlli.

La terapia e il rimedio all’ipocondria

Ebbene, a quanto pare, proprio quei risultati hanno evidenziato dei possibili problemi di salute per Giulia De Lellis. Ad ogni modo, bisogna attendere per capire cosa stia succedendo davvero. In seguito, poi, l’influencer ha parlato anche di altri disturbi, stavolta di tipo psicologico. Nello specifico, un fan le ha chiesto se è mai stata in terapia. Lei ha risposto in modo affermativo ed ha detto che, tutt’ora, sta seguendo un percorso con il supporto di un esperto.

La ragazza ha esortato chiunque stia attraversando un periodo difficile, o semplicemente confuso, ad affidarsi a persone specializzate nel settore in quanto è davvero molto utile. Giulia, poi, ha parlato anche della sua ipocondria ed ha detto che sta molto lavorando su questo aspetto. Il modo migliore per sconfiggerla, a suo avviso, è quello di pensare che la vita è bella e non vale la pena rovinarsela con pensieri negativi.