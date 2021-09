Barbara Palombelli nella bufera per una frase inaudita sulla violenza sulle donne: “È agghiacciante” (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Forum, Barbara Palombelli si è resa protagonista di una frase inerente la violenza sulle donne che è stata reputata assurda. La giornalista stava parlando del fenomeno dei femminicidi quando, improvvisamente, ha fatto una considerazione che quasi tutti sul web hanno criticato.

Per tale ragione, il video in questione è divenuto virale nel giro di poco tempo. Molti sono stati gli insulti pervenuti da parte di personaggi del web, sia popolari che non. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

La frase agghiacciante sulla violenza sulle donne

Barbara Palombelli è piombata nuovamente al centro di una grossa polemica, ma stavolta al centro dell’attenzione c’è stata una frase inaudita inerente la violenza sulle donne. La conduttrice di Forum stava analizzando il fenomeno del femminicidio ed ha detto che, negli ultimi 7 giorni, si sono verificati ben 7 casi di donne uccise per mano, probabilmente, di uomini. A questo punto, dunque, la dama ha ritenuto opportuno porre l’accento su di una riflessione.

La giornalista ha detto che è lecito chiedersi se questi uomini, rei di aver commesso questi atti così efferati, fossero completamente fuori di testa, oppure avessero le loro “ragioni”. In alcuni casi, ha proseguito la conduttrice, bisogna farsi delle domande. Nel dettaglio bisognerebbe chiedersi se anche dall’altra parte ci sia stato un comportamento esasperato e violento, al punto da spingere questi uomini a perdere il lume della ragione. (Continua dopo la foto)

Jesoo, non ci posso credere pic.twitter.com/v6wEg76pR1 — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) September 16, 2021

Barbara Palombelli finisce nella bufera

Le parole di Barbara Palombelli sulla violenza contro le donne hanno generato grosso sgomento sul web. In molti, sia su Twitter sia su Instagram, hanno commentato le sue dichiarazioni reputandole assolutamente fuori luogo e sbagliate. Sulla questione, ad esempio, è intervenuta Chiara Ferragni, la quale ha reputato questo messaggio completamente sbagliato e diseducativo.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Pietro Tartaglione, che di professione fa l’avvocato, ha detto che è assurdo che al giorno d’oggi ci siano ancora persone che guardano Forum. Paola Turani, invece, ha ritenuto agghiacciante le considerazioni della padrona di casa, specie in quanto donna. Insomma, un grosso polverone davvero difficile da arginare. Al momento, però, Barbara Palombelli non si è espressa sulla vicenda cercando di spiegare meglio le sue intenzioni. Non ci resta che attendere per vedere se proverà a giustificarsi in qualche modo.