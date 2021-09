Il Paradiso delle signore spoiler 21 settembre: Tina confessa il suo segreto, Flora si ritrova senza vestiti

Gli spoiler della puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Marcello e Ludovica continueranno a lottare contro tutto e tutti pur di riuscire a proseguire la loro relazione. Umberto, invece, farà una scoperta inattesa che scombussolerà gli equilibri della famiglia.

Al grande magazzino, intanto, arriverà Flora, la quale è stata vittima di un increscioso avvenimento. La dama ha perso tutti i suoi bagagli, pertanto, ha necessita di rifare il guardaroba.

Flora sbaraglia le veneri al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Ludovica e Marcello si troveranno ad affrontare nuove difficoltà. I due sono intenzionati più che mai a proseguire la loro relazione, tuttavia, gli ostacoli non mancheranno di certo. Riuscirà il loro amore ad andare oltre ogni barriera sociale? Flora, intanto, apprenderà di aver perso tutti i suoi bagagli, pertanto, si ritroverà senza i vestiti. Per tale ragione, deciderà di recarsi al grande magazzino per fare un po’ di shopping e mettere a nuovo il suo guardaroba.

La dama mostrerà fin dal primo momento di essere davvero abile a fare gli abbinamenti e dimostrerà di essere dotata di tanto buon gusto. Le veneri, infatti, rimarranno colpite dal suo modo di fare sicuro e deciso. In seguito, poi, la dama incontrerà un assicuratore, il quale le darà un’informazione molto importante. La ragazza apprenderà che suo padre le ha lasciato una discreta somma di denaro, ma non è tutto.

Spoiler 21 settembre: il segreto di Tina

Assieme ai soldi, alla dama verrà consegnata anche una lettera. Cosa ci sarà mai scritto dentro? La curiosità della protagonista sarà davvero notevole. Su di un altro versante, poi, vedremo che Tina si aprirà con Gabriella, Nella puntata del 21 settembre, infatti, scopriremo il motivo per il quale la fanciulla è tornata al Paradiso delle signore. Nel dettaglio, la ragazza confesserà alla sua amica che, in realtà, il suo matrimonio con Sandro Recalcati sia finito da molto tempo.

A villa Guarnieri, intanto, la tranquillità verrà spazzata via da una scoperta. Umberto, infatti, apprenderà in modo del tutto casuale, che la figlia di Achille Ravasi si trova in città. Inutile dire che il commendatore si allarmerà in un batter d’occhio Ad ogni modo, Umberto non può tenere per sé questa informazione così importante, pertanto, la confesserà immediatamente ad Adelaide.