Uomini e Donne anticipazioni puntata di lunedì: nuove liti, Matteo si sbilancia con una corteggiatrice

Lunedì 20 settembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che andrà in onda il continuo della registrazione effettuata il 25 agosto.

In tale occasione vedremo Matteo molto in sintonia con una sua corteggiatrice. Joele, invece, sarà piuttosto impacciato. Al trono over, invece, nasceranno nuove ed esilaranti discussioni.

Le anticipazioni di lunedì sul trono classico

Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di Roberta. Nell’ultima puntata andata in onda, i telespettatori hanno visto che la ragazza si è trovata molto bene con un corteggiatore. Tra i due si è creata una bella sintonia, anche se è troppo presto per parlare già di una storia. Nella prossima, dunque, vedremo cosa è accaduto ai tronisti maschi.

Per quanto riguarda Matteo, il ragazzo che apparentemente sembrava piuttosto timido e impacciato, si rivelerà essere molto intraprendente. Il giovane, infatti, uscirà con una dama e si troverà anche molto bene. Il protagonista non potrà fare a meno di sbilanciarsi e di mostrare la sua propensione a continuare la conoscenza. Joele, invece, sarà troppo timido, sta di fatto che non verrà mandata in onda nessuna delle due esterne.

Nuovi scontri al trono over di Uomini e Donne

Il giovane, infatti, dirà di non essersi sentito molto a suo agio nelle esterne, pertanto, non è riuscito ad aprirsi e ad emergere come avrebbe voluto. Naturalmente, nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne, verrà dato spazio anche ad altri corteggiatori e corteggiatrici, i quali si faranno avanti per farsi notare e conoscere dai tronisti. Per quanto riguarda il trono over, invece, nella scorsa puntata abbiamo visto Armando al centro dello studio, intento a relazionarsi con una nuova dama.

Il napoletano, però, è stato interrotto più volte da Graziano, il quale si è rivelato piuttosto perentorio nei suoi confronti. Nel corso della puntata di oggi, invece, vedremo che si presenteranno nuovi esponenti del parterre, sia femminile sia maschile e non mancheranno i battibecchi. Ad animare gli animi ci penseranno, come sempre, Gianni e Tina, i quali non potranno fare a meno di commentare tutte le dinamiche che si verranno a creare. Gemma, invece, sembrerà sempre più propensa a conoscere il nuovo arrivato Kerry. Quest’ultimo, però, non sembrerà particolarmente propenso a ricambiare le attenzioni della dama.