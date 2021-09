Cristiano Malgioglio: “Barbara D’Urso? Non la sento da prima dell’estate”

Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio hanno litigato?

In occasione del suo debutto a Tale e Quale Show 2021 in qualità di giurato, Cristiano Malgioglio negli ultimi giorni ha rilasciato una lunga intervista al giornale Il Fatto Quotidiano. In quell’occasione il cantautore catanese ha risposto alla domanda diretta: “ma è vero che ha litigato con Barbara D’Urso?“.

Fino a qualche tempo fa l’ex gieffino e Carmelita erano spesso insieme, mentre da un po’ di mesi a questa parte i due non si sono più mostrati insieme sia sui social che in giro per le strade di Milano. Che sia successo qualcosa tra il paroliere e la conduttrice napoletana?

Il cantautore smentisce tutto

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Cristiano Malgioglio ha smentito categoricamente una lite con Carmelita, sottolineando però di non sentire Barbara D’Urso da prima dell’estate.

“No, non abbiamo mai litigato. Non ci sentiamo da un po’ di tempo. Ma di litigi nemmeno l’ombra, non ci sarebbe motivo. Non è affatto vero. Quest’estate non ci siamo sentiti perché io ero con i miei amici, e lei era con i suoi. Io ho una grande ammirazione nei suoi confronti: è una grande lavoratrice, brava, bella. Una di polso. Non avrei nessun motivo di litigare con lei, assolutamente. I social scrivono tante falsità. Io non litigo mai con nessuno. Non so cosa sia la rivalità o la gelosia, so solo cos’è l’amicizia”, ha fatto sapere il cantautore siciliano.

Cristiano Malgioglio ha lasciato il fidanzato turco

Oltre a non vedere più da mesi Barbara D’Urso, il cantautore Cristiano Malgioglio ha perso pure il suo fidanzato turco. Intervistato da Il Fatto Quotidiano il giurato di Tale e Quale Show ha detto che non si può vivere solo di videochiamate.

“Mi ero rotto le palle. Parlavamo a gesti. Lui voleva che imparassi il turco, ma io non so nemmeno l’italiano. Ora sono libero, bello, stupendo. Sono in*azzato con Channing Tatum, del quale sono un ammiratore pazzesco. Gli ho mandato un messaggio pazzesco, era una vera e propria dichiarazione d’amore. Ha visualizzato tutto e non mi ha nemmeno risposto, forse si è spaventato. Adesso le gonne con la sua faccia le strapperò tutte. Ho dimenticato anche lui dalla mia vita. Non me ne frega più niente”, ha concluso l’ex gieffino.