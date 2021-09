Uomini e Donne, Ursula sbotta contro Sossio dopo l’addio: “Lede la dignità di una famiglia”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati

Con un post su Instagram, Sossio Aruta ha fatto sapere ai follower che la sua storia d’amore con Ursula Bennardo è giunta al capolinea. Una relazione sentimentale che era nata nel tre anni fa al Trono over di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5.

A fare l’annuncio è stato lo stesso ex cavaliere sul suo canale social. Ma in tanti non ci hanno creduto, dato che fino a pochi giorni fa i due condividevano foto insieme, accompagnate da dediche d’amore. E infatti c’è chi ha immediatamente pensato ad una burla, magari organizzato da una trasmissione televisiva, come Le Iene o Scherzi a Parte. Un’ipotesi che ha perso forza, però, dopo la reazione della compagna.

L’ex dama di Uomini e Donne sbotta contro il compagno

Sempre su Instagram, Sossio Aruta ha parlato di decisione presa di comune accordo con Ursula Bennardo e ha chiesto che la sua privacy non venga intaccata da nessuno. Ma molti follower della coppia nata a Uomini e Donne hanno trovato l’intervento del padre di sua figlia Bianca fuori luogo, dato che l’ex gieffino ha scritto “game over” a caratteri cubitali sui social per dare la notizia della rottura.

Ovviamente la parrucchiera non l’ha presa bene nemmeno Ursula, che ha condannato l’espressione utilizzata dall’ex calciatore dicendo: “Purtroppo c’è chi vive giocando, anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”.

I due si sono lasciati per caratteri diversi?

La relazione sentimentale tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo in questi tre anni è stata parecchio travagliata. Infatti, in questo arco di tempo ci sono stati numerosi tira e molla, soprattutto dopo la partecipazione a Temptation Island Vip.

Alla fine, però, la situazione sembrava essere tornata alla normalità. I due ex di Uomini e Donne hanno dato alla luce la piccola Bianca e qualche mese fa avevano espresso anche la loro intenzione di convolare a nozze. Ora invece, rimane capire cosa sia realmente successo tra di loro. Sembra però, che alla base di questa separazione ci sia una pesante incompatibilità di caratteri.