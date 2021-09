Barbara D’Urso fa il suo in bocca al lupo a Silvia Toffanin per Verissimo che la sostituisce (VIDEO)

Domenica Pomeriggio torna Verissimo

Dopo un decennio Mediaset ha deciso ce era arrivato il momento di cambiare. Per questo motivo durante l’estate è stato deciso che Domenica Live doveva andare in pensione lasciando il posto a Verissimo e Scene da Un Matrimonio.

Questi due programmi terranno compagnia al pubblico di Canale 5 per almeno un paio di mesi. Nelle prossime due settimane però al posto del nuovo format condotto da Anna Tatangelo ci saranno le prime due puntate della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Carmelita ricorda il doppio appuntamento con Verissimo

Venerdì, prima di salutare i suoi telespettatori e passare la linea a Caduta Libera di Gerry Scotti, Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha fatto un in bocca al lupo alla sua amica Silvia, ricordando il doppio appuntamento con Verissimo.

“E adesso voglio ricordarvi che da sabato, quindi da domani, torna Verissimo e sarà in onda anche domenica dopo Amici. In bocca al lupo con il cuore a Silvia Toffanin che come sapete è alla guida di questo programma”, ha detto Carmelita. Un’iniziativa che ha lasciato tutto il popolo del web a bocca aperta perché addirittura ha menzionato anche Amici di Maria De Filippi. (Continua dopo il video)

Silvia Toffanin e le parole al miele per Barbara D’Urso

In un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa per il giornale Il Fatto Quotidiano, Silvia Toffanin ha rivelato che non c’è nessuna competizione con Barbara D’Urso. La padrona di casa di Verissimo ha anche speso delle parole al miele per la professionista napoletana che quest’anno dovrà accontentarsi solo di Pomeriggio Cinque.

“Se ci saranno paragoni con Barbara d’Urso e Domenica Live? Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”, ha detto la compagna di Pier Silvio Berlusconi.