Alex Belli impedisce all’ex moglie e la Suarez di entrare al GF Vip perché le ha diffidate (FOTO)

Alex Belli ha diffidato le sue ex prima di entrare al Grande Fratello Vip 6

Al Grande Fratello Vip 6, Alex Belli durante lo stesso gioco che ha visto il confronto fra la Principessina Jessica Hailé Selassié e Carmen Russo, ha risposto al seguente quesito: “chi non vorresti incontrare in casa per un confronto e perché“.

A quel punto il modello e attore ha detto di non voler assolutamente rivedere la sua ex moglie Katarina Raniakova e la sua ex fidanzata Mila Suarez: In più l’ex volto d Centovetrine ha sottolineato che non avrebbero nemmeno potuto entrare nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con lui, perché le ha diffidate entrambe.

Chi sono Katarina Raniakova e Mila Suarez?

Il pubblico italiano ha avuto modi di conoscere Katarina Raniakova dei Famosi quando Alex Belli era un naufrago, mentre Mila Suarez ha partecipato al Grande Fratello di Barbara D’Urso e più volte entrambi quando ancora stavano insieme hanno partecipato ai format di Carmelita. (Continua dopo le foto)

Katarina Raniakova e Mila Suarez al veleno contro Alex Belli

A dire il vero sia Katarina Raniakova e Mila Suarez non hanno mai parlato bene del loro ex Alex Belli e la prima, circa due anni fa, ha pure confessato che l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 avrebbe problemi ad avere figli.

“Purtroppo io penso che lui nella sua follia vorrebbe tenersi tutte le donne. Ripeto, nella sua follia. Delia deve stare tranquilla perché con lui non durerà. Poi ragazze, non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare le cure. Questa è una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto. però vi prego, non fatevi prendere in giro. Alla fine io penso che se qualcuno superiore ci ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così con una donna, per poi dire di amare un’altra”, ha detto la donna.