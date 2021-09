Ainett Stephens blocca Amedeo Goria: “Diamoci una calmata, ieri per poco non mi baci” (FOTO)

Ainett Stephens mette le cose in chiaro con Goria

Giorni fa, in diretta tv Ainett Stephens ha dichiarato che Amedeo Goria è un amico speciale e che ha possibilità di conquistarla. Tuttavia, nella giornata di domenica la Gatta Nera del Mercante in Fiera ha voluto mettere le cose in chiaro per evitare di ferire i sentimenti dell’ex giornalista sportivo della Rai. L’ex marito di Maria Teresa Ruta avrà carpito il messaggio? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il discorso della Gatta Nera ad Amedeo

Chiamandolo in disparte in un angolo della casa del Grande Fratello Vip 6, Ainett Stephens ad Amedeo Goria ha detto che si vede che è una brava persona e che questo gioco tra loro è nato così per gioco e va bene.

“Io al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata”, ha detto la Gatta Nera non sapendo che ore prima l’uomo si era tolto le mutande nel letto insieme a lei. (Continua dopo il post)

Ainett: “evitiamo fraintendimenti, no mani di qua e no mani di la”

Amedeo: “ti ho accarezzato la schiena… nemmeno la schiena?” NO AMEDEO NEANCHE QUELLA PORCA MISERIA#gfvip pic.twitter.com/le14oHsLMu — elle (@ThisCasino) September 19, 2021

Amedeo, la figlia Guenda Goria lo difende: “Mi fa ridere!”

Sul web sono piovute una serie di polemiche e critiche nei confronti di Amedeo Goria per una serie di gesti che il giornalista sportivo sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip nei confronti di Ainett Stephens.

“Il suo percorso è appena cominciato! Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane bello ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Questa è proprio una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura. Quindi… Sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!”, ha detto la figlia Guenda prendendo le difese del padre.