Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria sbotta: “Passo da cornuta davanti a tutta Italia” (FOTO)

Vera Miales contro Ainett Stephens

A distanza di qualche giorno Vera Miales è tornata a rimproverare pubblicamente la gieffina Ainett Stephens. La 36enne aveva già criticato la Gatta Nera del Mercante in Fiera, nonostante fosse stato Amedeo Goria ad allungare le mani su di lei. Nella notte di sabato la fidanzata del giornalista sportivo ha provato in tutti i modi a giustificare il compagno dicendo che è un uomo.

“Cara Zainett adesso basta! Basta provocare, perché Amedeo è pur sempre un uomo e a forza di sbattergli il lato B e il seno in faccia, arbitrariamente o meno lui fa fatica a trattenersi. Cara Francesca smettila anche tu di fomentare Zainett, favorendo situazioni ambigue! So che Amedeo è un personaggio forte e state cercando di farvi strada sulla sua pelle, ma abbiate un po’ di buon senso e dignità. Sto raggiungendo il limite della mia pazienza. Poi dopo le venezuelane scoprirete di che pasta sono fatte anche le moldave”, ha tuonato la donna.

Vera Miales: “Non farmi fare la figura della cornuta”

Ma non è finita qui. L’influencer Vera Miales che parte della colpa è anche del compagno e per tale ragione se l’è presa anche con quest’ultimo. Infatti, attraverso delle Stories su Instagram la 36enne ha rimproverato il giornalista sportivo.

“Infine caro Amedeo, amore mio, cavolo, il gioco è bello quando dura poco. Mi stai facendo fare la figura della cornuta davanti a tutta l’Italia. Questo solo perché ti amo e ti sto difendendo a spada tratta. Adesso però calmati un attimino e abbi rispetto del nostro rapporto., devi frenare i tuoi bollenti spiriti. Stai esagerando! Non continuare così, oppure faremo i conti quanto prima e rischi che non mi troverai più quando uscirai dal GF Vip. Uomo avvisato, mezzo salvato“, ha chiosato la donna. (Continua dopo il post)

Non so cos’ha bevuto Vera Miales per aver il coraggio di pigiare “la mia storia” pubblicando tutto ciò…sicuramente dato il livello dei post dev’essere stato qualcosa di bello strong…vado di conseguenza in fiducia: lo voglio anch’io #gfvip pic.twitter.com/nU7Ms5mXp9 — Ele.Ferrari (@EleFerrari2) September 19, 2021

Ainett Stephens allontana Amedeo Goria

Nelle ultime ore Ainett Stephens ha messo le cose in chiaro con Amedeo Goria che in questa prima settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6 si è preso troppa confidenza nei confronti della Gatta Nera.

“Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene. Io al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata”, ha dichiarato la gieffina.