Unomattina in Famiglia, gelo in studio: frecciatine tra Tiberio Timperi e Monica Setta (VIDEO)

Tensione tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Nel fine settimana ha preso il via Unomattina in Famiglia e i conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta hanno fatto capire che tra loro non c’è un bel rapporto. Tutto è partito qualche settimana fa quando il giornalista romano ha anche lanciato una frecciata velenosa alla collega: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio“. (Continua dopo il video)

Gelo a Unomattina in Famiglia

Infatti, nella nuova stagione di Unomattina in Famiglia il clima che si respira in studio non è dei migliori. Nella mattinata di domenica, ad esempio, tra Tiberio Timperi e Monica Setta è praticamente calato il gelo.

La giornalista pugliese ha anche risposto con una frecciatina velenosa ad una stoccata del collega romano: “Eh vabbè, questa è una battuta troppo scontata. Detto questo saluto Mara Venier“. Questa coppia televisiva riuscirà ad arrivare al prossimo giugno? Staremo a vedere. (Continua dopo il video)

Monica Setta e le dichiarazioni su Tiberio Timperi

Qualche mese fa Monica Setta interpellata su Tiberio Timperi ha detto che il collega è un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non sono diventati amici, ma in televisione si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere. “Mi hanno chiesto, mi sono chiesta anche io più volte, se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la “causa” di Tiberio Timperi che la ex direttrice di Rai 1 Teresa de Santis non avrebbe voluto a Uno mattina in famiglia nella stagione 2019/2020”, ha detto la giornalista pugliese.

Quest’ultima ha ricordato che Tiberio era reduce da La vita in diretta e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa. Lo sosteneva Guardì. Ma una tosta come Teresa si era presa l’ultima parola. “Prima di decidere mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita. Posso apparire una donna emotiva, impetuosa, istintiva. È l’apparenza, appunto. Nel mio lavoro sono fredda, lucida, analitica e guardo sempre il “bene” del prodotto, mai le antipatie o le simpatie. Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia”, ha concluso la conduttrice.