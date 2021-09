Guendalina Tavassi, l’ex marito replica dopo essere stato accusato di averla picchiata: la sua verità (VIDEO)

Man mano si sta sviscerando l’intricata vicenda che riguarda l’aggressione subita da Guendalina Tavassi e in queste ore le accuse sembrano cadute sul suo ex marito. La donna, infatti, tra le sue Instagram Stories ha lasciato intendere che ad aggredirla sia stato proprio Umberto.

Subito dopo la diffusione di queste accuse così gravi, però, l’uomo ha deciso di replicare ed ha raccontato la sua verità. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Guendalina Tavassi contro l’ex marito

Nelle ultime IG Stories di Guendalina Tavassi, la dama ha parlato dell’aggressione subita ed ha alluso al fatto che potrebbe essersi trattato del suo ex marito. Tutto è partito nel momento in cui la dama ha bloccato Umberto dal cellulare di sua figlia Chloe. L’uomo ha sbottato ed ha definito assurda tutta questa situazione. L’influencer, allora, ha specificato che, se è arrivata a tanto, è stato a causa delle forze dell’ordine. La polizia, dunque, avrebbe spinto la dama ad agire in questo modo per tutelare i suoi figli.

Dopo aver detto queste cose, poi, la Tavassi ha voluto fare un “gioco” con i suoi fan. Nello specifico, ha esortato tutti a riflettere. Alla luce di quello che sta succedendo, la dama ha chiesto ai fan secondo loro chi possa averla conciata in quel modo. Naturalmente, il pensiero di tutti è ricaduto proprio sul suo ex Umberto. Il suo nome non è mai stato fatto esplicitamente, tuttavia, il riferimento è stato piuttosto palese. (Continua dopo il video)

La replica di Umberto D’Aponte

Considerando la gravità della situazione, anche l’ex marito di Guendalina Tavassi ha deciso di replicare. L’uomo ha registrato delle ulteriori IG Stories in cui ha detto di essere senza parole. Sempre in modo piuttosto velato, l’uomo ha accusato la sua ex di fare le cosiddette “sceneggiate napoletane”. In seguito, poi, ha aggiunto che al mondo esistono davvero donne che vengono maltrattate e picchiate, pertanto, la donna dovrebbe stare molto attenta a giocare e a mentire su questo tema.

Secondo la versione dei fatti di Umberto, infatti, Guendalina si sarebbe inventata tutto solamente per screditare il suo ex agli occhi dei fan che, invece, lo supportano e lo sostengono sempre. Malgrado questo, Umberto non ha voluto dare ulteriori spiegazioni ed ha detto che non ha intenzione di parlare più di questo argomento. Gli utenti del web, quindi, possono pensare ciò che vogliono.