Ursula Bennardo svela retroscena sulla rottura con Sossio Aruta: “Ha umiliano anche i miei figli” (VIDEO)

Dopo l’annuncio inaspettato di Sossio Aruta circa la rottura con la sua ex compagna Ursula Bennardo, quest’ultima ha deciso di svelare alcuni retroscena su Instagram. Tale necessità è nata a seguito del fatto che molti utenti hanno creduto che la loro separazione fosse stata studiata ad hoc per creare un po’ di sgomento.

In molti, infatti, hanno beccato i due protagonisti insieme il giorno prima dell’annuncio dell’ex calciatore. Per tale ragione, La dama ha sentito il bisogno di fare un po’ di chiarezza. Scopriamo che cosa è emerso.

I retroscena di Ursula Bennardo

Gli utenti del web sono molto sospettosi in merito alla rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Diverse persone, infatti, si sono sorprese della rapidità con cui i due sono passati dall’essere una coppia felice ad una separata. Pertanto, Ursula ha deciso di parlare a cuore aperto i suoi fan svelando alcuni retroscena. Nello specifico, la dama ha detto che se fosse dipeso da lei non avrebbe certamente parlato così presto del momento difficile che stava vivendo.

La decisione è stata presa unicamente da Sossio, il quale ha reagito alle sue spalle divulgando sui social un’informazione molto privata. Il comportamento dell’ex cavaliere di Uomini e Donne ha indignato profondamente la Bennardo. Quest’ultima, infatti, accusato il suo ex di aver mancato di rispetto sia a lei sia ai suoi figli con cui soggetto inconsulto. La donna, infatti, ha spiegato che la discussione definitiva tra i due sia avvenuta giovedì mattina. (Continua dopo il video)

Le mancanze di rispetto di Sossio Aruta

Verso ora di pranzo, poi, Sossio Aruta ha lasciato l’appartamento che condivideva con Ursula Bennardo. In casa era presente solo un figlio della dama. Tutti gli altri, infatti, non erano assolutamente a conoscenza di quanto stesse accadendo tra i due. Questo implica il fatto che anche i figli della dama hanno appreso la situazione attraverso i social. Tale gesto, dunque, è stato davvero umiliante per tutta la famiglia. Influencer Deianira Marzano, poi, ci ha tenuto a fare ulteriore chiarezza sulla vicenda pubblicando un messaggio inviatole poco prima da Ursula.

In tale sms, la Bennardo ci teneva a precisare che lei non era assolutamente pronta a parlare di questa cosa pubblicamente. Sicuramente si sarebbe presa alcune settimane per riflettere sulla questione è per capire se, effettivamente, fosse il caso di metterci un punto definitivo. Soffio, invece, agito d’impulso raccontando tutto a caldo.