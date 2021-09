Giulia Salemi scoppia a piangere a Scherzi a Parte (VIDEO)

Giulia Salemi e la promozione della finta sauna portatile

Chi ha seguito la seconda puntata di Scherzi A Parte in onda domenica sera su Canale 5 avrà visto lo scherzo ai danni di Giulia Salemi. Una burla molto cattiva e soprattutto lunga che ha visto la complicità anche del fidanzato Pierpaolo Pretelli, ora volto del venerdì sera di Rai Uno con Tale e Quale Show 2021, ma nelle ultime ore è tornato nella rete che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo.

L’influencer italo-persiana è stata coinvolta nello scherzo proponendole una collaborazione con un’azienda che crea saune portatili. La figlia di Fariba Tehrani, dopo aver realizzato uno shooting fotografico, è stata posizionata all’interno della sauna che poi è stata bloccata per alcune ore. (Continua dopo il video)

Giulia è in trappola. Ripeto. Giulia è in trappola. #ScherziaParte pic.twitter.com/3RIThAfj0Z — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 19, 2021

La complicità di Pierpaolo Pretelli

Con solo la testa di fuori, Giulia Salemi è stata trasportata qua e là per Cologno Monzese sopra un furgoncino sotto l’occhio vigile delle telecamere di Scherzi A Parte e la complicità del conduttore Enrico Papi e gli altri ospiti della trasmissione di Canale 5. Ad un certo punto i due autisti, per paura di prendere una multa, l’hanno scaricata sul ciglio della strada vicino a dei cassonetti di immondizia.

E proprio lì la ragazza è scoppiata a piangere. Dopo una mezzoretta sono tornati a riprenderla: “Non avete un cuore, mi avete lasciato in queste condizioni e non mi considerate. Io vi denuncio!”. Ma non è finita, perché le hanno detto di doverla coprire e lo hanno fatto con un telo. (Continua dopo il post)

Giulia Salemi scopre che è vittima di Scherzi A Parte

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha poi scoperto di essere su Scherzi a Parte in “diretta”. Ad aspettarla in studio naturalmente Pierpaolo Pretelli, che ha così ricambiato la burla che lei gli aveva fatto organizzato con Le Iene. “Sembro la fidanzata di Diabolik. Ma poi lui pazzesco e io così”, ha detto l’ex gieffina abbracciando davanti a tutti il suo fidanzato nonostante lo scherzo.