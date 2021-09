Grave lutto a Uomini e Donne, muore un ragazzo giovanissimo per incidente stradale: di chi si tratta (FOTO)

In queste ore, i membri del programma Uomini e Donne sono stati spiazzati dall’arrivo di una notizia inerente un grave lutto. Un ragazzo appartenente alla famiglia del talk show, infatti, si è spento ad un’età giovanissima.

Il ragazzo in questione si chiamava Nicolas. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa sembrerebbe aver causato il decesso inatteso che ha devastato tutti.

Il lutto nello staff di Uomini e Donne

Gli ultimi giorni sono stati alquanto provanti per lo staff di Uomini e Donne, il quale si è trovato ad affrontare un grave lutto. Dai profili Instagram ufficiali della trasmissione è trapelato un annuncio davvero devastante. Un ragazzo di nome Nicolas Lorenzo Vona, infatti, si è spento all’età di 29 anni. A causare il decesso pare sia stato un brutto incidente stradale nei pressi di Frosinone che, purtroppo, bon ha lasciato alcuna speranza di sopravvivere al giovane. Stando a quanto emerso dai social, pare che il ragazzo fosse un membro dello staff del programma pomeridiano.

Al momento, però, non sappiamo esattamente quale ruolo ricoprisse nella squadra di Maria De Filippi. Una cosa, però, è abbastanza certa, ovvero, che il giovane fosse davvero ben voluto ed amato da tutti i membri della trasmissione. Molti esponenti dello staff, infatti, hanno deciso di dedicare al ragazzo un pensiero. Tra di loro, naturalmente, non poteva mancare il commento di Raffaella Mennoia. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

I messaggi di dolore dei colleghi di Nicolas

Subito dopo l’annuncio proveniente dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne, ci ha pensato la caporedattrice del talk show a parlare del grave lutto. La donna ha commentato quanto accaduto scrivendo una sorta di poesia che ha toccato le corde del cuore di tutti i fan. Al termine della dedica, poi, la dama ha salutato il povero Nicolas e si è stretta al dolore di tutta la famiglia che è costretta a vivere una perdita così devastante. Al coro di dolore, poi, si sono aggiunti anche alcuni esponenti del programma, come ad esempio Gemma Galgani, Samantha Curcio, Alessandro Basciano e molti altri.

Tutti si sono detti assolutamente spiazzati da questa notizia inaspettata. Per il momento non si conosce esattamente la dinamica di quanto accaduto. Sono in corso delle indagini per scoprire che cosa sia accaduto nel dettaglio. In attesa di ulteriori delucidazioni, tutti i membri di uomini e donne, lo staff, i fan e i telespettatori si stanno stringendo al dolore della famiglia del compianto Nicolas.