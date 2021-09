Gianmaria Antinolfi svela un accordo segreto preso con lo staff del GF Vip: ecco di che si tratta (VIDEO)

Le giornate all’interno della casa del Grande Fratello stanno procedendo e i concorrenti stanno gradualmente venendo allo scoperto. In queste ore, ad esempio, gli utenti del web hanno notato una frase alquanto ambigua pronunciata da Gianmaria Antinolfi inerente un presunto accordo preso con il GF Vip.

Il giovane stava chiacchierando con Alex Belli quando, improvvisamente, si è lasciato scappare qualcosa di troppo. Scopriamo che cosa è emerso.

Il presunto accordo tra Gianmaria e lo staff del GF Vip

Tra i personaggi più discussi di questa edizione del GF Vip c’è Gianmaria Antinolfi, il quale ha appena svelato un accordo segreto preso con la produzione del programma. Il protagonista si trovava in giardino a chiacchierare con Alex Belli sulle dinamiche che stanno nascendo in casa. A distanza di una settimana dalla partenza del reality show, però, ancora non sono nate situazioni particolarmente degne di nota.

Il reality show, ormai si sa, è incentrato sulle emozioni e sui gossip. Nel momento in cui questi elementi vengono a mancare risulta piuttosto difficile che lo share dia i suoi frutti. Ad ogni modo, in queste ore, ci ha pensato Gianmaria a svelare alcuni retroscena in merito. Il giovane, infatti, ha detto di aver avuto un colloquio privato con lo staff durante il quale lui ha spiegato che sarebbe stato disposto a far nascere dei “casini”. Tuttavia, la produzione gli avrebbe dovuto mettere in casa donne che suscitassero il suo interesse. (Continua dopo il video)

Antinolfi sbattuto fuori?

Nel caso in cui si dovesse trovare di fronte una ragazza che rispecchi i suoi gusti, infatti, il concorrente creerà certamente delle dinamiche degne di nota. Lo sguardo di Alex è stato piuttosto interdetto in quanto non si aspettava una simile confessione. Gianmaria Antinolfi ha provato a svelare a voce bassissima questo accorso preso con lo staff del GF Vip, tuttavia, gli utenti più attenti sono comunque riusciti ad extrapolare la frase per intero.

In molti, dunque, hanno condiviso sui social questo stralcio di conversazione ed hanno attaccato il concorrente. Con tale gesto, infatti, Antinolfi avrebbe mostrato un’enorme mancanza di rispetto nei confronti degli autori e del programma in generale. Per tale motivo, andrebbe sbattuto fuori. Ad ogni modo, l’ingresso di Sophie Codegoni potrebbe scombussolare la situazione. Sul web, infatti, sono emerse altre indiscrezioni su Gianmaria secondo le quali il giovane avrebbe detto di essere attratto dall’ex dama di Uomini e Donne.