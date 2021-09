GF Vip, scoop su due concorrenti: uno sarebbe fidanzato per finta e l’altro sta per fare outing (FOTO)

Una nuova puntata del GF Vip si accinge a cominciare e due concorrenti sono finiti al centro di alcuni scoop. A parlare di tali questioni sono stati gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza.

I due hanno dichiarato di essere stati contattati da una persona, la quale ha dichiarato di conoscere molto bene uno dei protagonisti del reality show, il quale sembrerebbe fidanzato solo per finta. Il secondo gossip, invece, riguarda un concorrente che pare sia pronto a fare outing.

Il primo scoop su uno dei concorrenti

Deianira e Amedeo hanno lanciato degli scoop su due concorrenti del GF Vip. Il primo gossip riguarda un presunto finto fidanzamento. Gli influencer hanno spiegato di essere stati contattati dalla stessa ragazza, la quale ha detto di essere stata in contatto con uno dei membri del cast. La donna in questione ha rilasciato l’autorizzazione a pubblicare gli screen inerenti una conversazione avvenuta con tale protagonista prima che entrasse in casa.

In tali messaggi si evince che la ragazza si sia fatta da parte durante il corteggiamento in quanto avesse appreso che lui si fosse fidanzato. Lui, però, ha subito smentito la cosa alludendo al fatto che la relazione fosse stata creata solamente a scopi di business per avere qualche ospitata televisiva in più. Per ragioni di privacy Amedeo e Deianira non hanno potuto condividere il nome dei diretti interessati, pertanto, gli utenti del web stanno impazzendo dalla curiosità. (Continua dopo la foto)

Outing in arrivo al GF Vip?

Il secondo scoop inerente un altro dei concorrenti della casa del GF Vip, invece, è decisamente meno “grave”. La Marzano, infatti, ha dichiarato di essere venuta in possesso di un’informazione inerente l’orientamento sessuale di uno dei membri del cast. Uno dei concorrenti, infatti, pare sia omosessuale e sembrerebbe aver deciso di venire allo scoperto proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Anche in questo caso, però, la dama non ha potuto svelare il nome del protagonista.

In ogni caso, se davvero dovesse verificarsi questa situazione, il reality show perderebbe un po’ di originalità. Il motivo risiede nel fatto che, già nell’edizione dell’anno scorso, è avvenuto un fatto simile. Gabriel Garko, infatti, è entrato nella casa per rivelare in modo ufficiale la sua omosessualità. Quell’evento fu un vero toccasana per lo share, pertanto, Signorini forse spera si verifichi un caso analogo? Vedremo.