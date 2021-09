Gianmaria Antinolfi, frasi volgarissime contro Sophie Codegoni, la mamma sbotta: “Cafone, chiedi scusa” (FOTO)

In queste ore, Gianmaria Antinolfi ha pronunciato delle frasi piuttosto forti verso Sophie Codegoni e la mamma della ragazza si è profondamente risentita. Nello specifico, il giovane ha fatto delle allusioni sessuali verso la ragazza, generando le ire del web.

La signora Valeria Pasciuti, infatti, ha pubblicato dei contenuti su Instagram in cui ha accusato il concorrente di essere un vero cafone. In seguito, poi, ha redarguito anche sua figlia esortandola a comportarsi in modo diverso. Scopriamo cosa è successo.

Lo sfogo della mamma di Sophie contro Gianmaria Antinolfi

La mamma di Sophie Codegoni ha perso la pazienza contro Gianmaria Antinolfi. Il ragazzo ha alluso al fatto di essere attratto dall’ex tronista di Uomini e Donne. Tuttavia, il giovane ha adoperato dei termini davvero poco carini. A tal proposito, ha detto che gli amici lo hanno esortato ad andare a letto con Sophie. La madre della ragazza ha perso le staffe dinanzi queste dichiarazioni al punto da definire il giovane come un cafone, volgare e maleducato.

La donna ha accusato Gianmaria di aver scambiato la casa del Grande Fratello Vip per un night club. In realtà, quello è un reality show, che va in onda 24 ore su 24 e che vede moltissima gente. Proprio in virtù di questo, dovrebbe prestare molta più attenzione alle frasi dette. Come minimo, adesso, Gianmaria dovrebbe chiedere scusa pubblicamente sia alla ragazza, sia a sua madre.

Il consiglio alla Codegoni e l’appoggio di Corona

Dopo essersi sfogata contro Gianmaria Antinolfi, la mamma di Sophie Codeggoni è passata a parlare di sua figlia. In particolar modo, ha detto che la ragazza si sta comportando in modo un po’ troppo impostato. In realtà, farebbe bene ad essere un po’ più se stessa, ad agire in modo spontaneo e, soprattutto, a non dare assolutamente confidenza ad un soggetto come Gianmaria. Sophie dovrebbe tirare fuori la sua dolcezza e il suo essere sincera e spontanea. Solo in questo modo potrà arrivare direttamente al cuore dei telespettatori.

A schierarsi dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, poi, è stato anche Fabrizio Corona. Nell’ultimo periodo i due si sono legati molto, pertanto, l’ex re dei paparazzi ha esortato Gianmaria a stare alla larga dalla sua beniamina e a smetterla di parlare di lei adoperando questi termini così volgari e poco galanti. Non ci resta che attendere per vedere se Antinolfi verrà messo al corrente di quanto sta accadendo.