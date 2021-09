Il Paradiso delle signore trama 22 settembre: brutto colpo per Vittorio, Flora vuole vedere Adelaide

Nella puntata del 22 settembre del Paradiso delle signore vedremo che la serenità di Adelaide ed Umberto comincerà a vacillare. I due, infatti, temeranno che la presenza di Flora a Milano possa compromettere la loro situazione.

Al grande magazzino, intanto, si verificherà un brutto imprevisto per Vittorio. Il direttore dello shopping center, infatti, si troverà improvvisamente senza stilista. Questo farà accendere una lampadina in Gabriella.

Umberto e Adelaide hanno paura di Flora

Le anticipazioni della puntata del 22 settembre del Paradiso delle signore rivelano che l’arrivo di Flora scombussolerà i piani di Umberto e Adelaide. I due, infatti, cominceranno a mostrarsi piuttosto preoccupati. Anche se la polizia ha decretato la morte di Achille Ravasi sopraggiunta a causa di un incidente, i due non riusciranno ad essere tranquilli. Proprio per tale ragione, cominceranno a pensare che l’unico modo per sincerarsi che tutto vada bene sia quello di incontrare di persona Flora.

Solo in questo modo, dunque, i due potranno avere la conferma che la ragazza non sospetti di nulla. Nel frattempo, anche la nuova arrivata paleserà una volontà, ovvero, quella di conoscere dal vivo l’ex compagna di suo padre. Adelaide e Flora, dunque, si prepareranno per dare luogo al loro primo incontro. La contessa di Sant’Erasmo non potrà fare a meno di mostrare un po’ di preoccupazione.

Imprevisto per Vittorio al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, vedremo che alo Paradiso delle signore, nella puntata del 22 settembre, si verificherà un evento inatteso per Vittorio. Il sostituto di Gabriella, infatti, si tirerà indietro all’ultimo momento. Conti, dunque, si troverà improvvisamente senza stilista e questo gli provocherà una certa preoccupazione. La Rossi, nel frattempo, verrà a conoscenza di quanto sta accadendo, pertanto, deciderà di fare qualcosa per aiutare Vittorio.

Il direttore del grande magazzino le è sempre stato accanto, per tale ragione, la dama non potrà fare a meno di ricambiare il favore. A tal proposito, comincerà a valutare l’ipotesi di rimandare la sua partenza per Parigi. In questo modo, potrà garantire la presenza di una stilista al Paradiso nel frattempo che Vittorio riesca a trovare un altro degno sostituto della dama. Intanto, la collezione appena lanciata, e firmata con il nome di Gabriella Rossi, si rivelerà essere un enorme successo. Questo, chiaramente, riempirà di gioia il cuore di tutti gli esponenti del magazzino.