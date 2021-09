Oroscopo 21 settembre 2021: Vergine incerti in amore, nuovi progetti per Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 settembre 2021 denotano una giornata piuttosto complessa per i nati sotto il segno dell’Ariete. I Capricorno stanno per cominciare nuovi progetti, mentre i Vergine devono fare chiarezza in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata comincerà con parecchie cose da fare. Cercate di pianificare le prossime mosse in modo da non tralasciare nulla di importante. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è opportuno prendere una decisione, specie se si ha il piede in due scarpe.

Toro. Le previsioni del oroscopo del giorno 21 settembre esortano i nati sotto questo segno a non essere troppo precipitosi. Talvolta le apparenze possono ingannare, specie per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Gemelli. In amore dovete essere un po’ più audaci. Spesso tendete a mettere da parte i vostri sentimenti per paura di soffrire. Questo, però, non farà altro che farvi perdere delle occasioni importanti. Sul lavoro dovete essere più onesti.

Cancro. Se qualcosa vi turba forse è il caso di parlarne con una persona cara. Tenervi tutto dentro non serviva assolutamente a nulla. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è opportuno rivedere qualche progetto, forse avete fatto qualche errore di valutazione.

Leone. La luna è nel vostro segno e questo significa una sola cosa: osare. Cercate di essere intraprendenti e volitivi dal punto di vista professionale, mentre in amore è importante non darsi per vinti. Se volete ottenere un risultato lottate fino in fondo che ci riuscirete.

Vergine. Giornata un po’ particolare per quanto riguarda le faccende di cuore. Oggi siete un po’ incerti E questo potrebbe generare delle discussioni. Dal punto di vista professionale, invece, sono in arrivo dei traguardi, quindi godetevi questi successi.

Previsioni 21 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In Amore siete un po’ distanti, forse perché avete troppi pensieri che vi balenano nella testa. Ad ogni modo, onde evitare di incorrere in problemi, è importante darsi delle priorità e non trascurare la persona che amate e i vostri affetti.

Scorpione. Le previsioni del oroscopo del giorno 21 settembre denotano una giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. Sia dal punto di vista professionale, sia sentimentale, ci sono delle novità in arrivo, cercate di cogliere al volo certe occasioni.

Sagittario. Giornata piuttosto produttiva per voi. Sul lavoro ci sono tante cose da fare, ma allo stesso tempo anche tante soddisfazioni da prendere. Per quanto riguarda le faccende di cuore, invece, potrebbe esserci qualche piccolo intoppo, ma non arrendetevi.

Capricorno. Se state pensando di cominciare un nuovo progetto professionale, forse è il caso di valutare attentamente la situazione e, se necessario, farsi consigliare. In amore, invece, si respira un po’ di tensione. Prendetevi un momento per voi.

Acquario. La vostra testa è un frullatore di idee. Questo ha dei pro e dei contro. Da un lato sarebbe molto propositivi in campo professionale, ma dall’altro siete un po’ confusi per quanto riguarda le faccende di cuore. Cercate di prendervi un momento per riflettere.

Pesci. Siate più propositivi per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono molte cose in ballo, pertanto, è necessario essere concentrati e non perdere di vista i vostri obiettivi. In amore, invece, ci sono dei cambiamenti che potrebbero scombussolare i vostri equilibri.