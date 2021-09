Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: nuovo scontro tra Gemma e Isabella, Ida molto presa da un corteggiatore

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 21 settembre, vedremo che Gemma si troverà nuovamente al centro di polemiche. Ad animare ulteriormente la situazione, ovviamente, ci sarà Tina Cipollari, la quale non perderà occasione per stuzzicare la sua nemica.

Ida Platano, invece, sembrerà essere molto coinvolta da uno dei corteggiatori scesi per lei per conoscerla. In merito ai tronisti, invece, i quattro protagonisti faranno nuove ed esilaranti esterne.

Nuove liti al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gemma tornerà ad occupare la posizione a centro studio. Malgrado gli interventi di chirurgia plastica a cui si è sottoposta, però, per la dama non sembrerà esserci nessun corteggiatore. Questo, chiaramente, finirà per demoralizzarla ma, allo stesso tempo, rafforzerà le tesi di Tina. La Cipollari, infatti, ne approfitterà per dare della ridicola alla sua acerrima nemica. Secondo il suo punto di vista, infatti, la dama terminerà anche questa stagione da sola.

Nella discussione, poi, verrà tirata in ballo anche Isabella. La Galgani continuerà a trovare pretesti per attaccarla. In particolar modo, si batterà sempre sulla questione inerente il presunto profilo Instagram sponsorizzato della donna. Naturalmente, non mancheranno neppure gli interventi di Biagio, il quale in passato è uscito con entrambe le dame del parterre.

Nella puntata di oggi: Ida ha trovato l’amore?

Successivamente, poi, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Ida Platano. La dama sta frequentando un nuovo corteggiatore, il quale è giunto da poco in studio e si è detto molto interessato a lei. Tra i due si è creato sin da subito un certo feeling. Nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, infatti, vedremo che i due racconteranno di ciò che hanno fatto durante le loro ultime esterne e sembreranno molto presi reciprocamente.

Specie Ida non riuscirà a trattenere l’entusiasmo per questa nuova relazione. La dama, infatti, ammetterà di essere parecchio coinvolta da lui. Ad ogni modo, considerando i suoi precedenti, in molti la esorteranno ad andarci con i piedi di piombo e lei stessa rivelerà di non voler bruciare le tappe. Per quanto riguarda il trono classico, invece, vedremo che Nicole è uscita con un ragazzo di nome Ciprian, mentre Roberta ha voluto rivedere il ragazzo che ha portato in esterna la scorsa volta.