Soleil affossa Gianmaria: “Si è messo con Belen perché più famosa di Dayane, ora vuole Sophie per farsi una storiella”

Soleil Sorge smaschera Gianmaria Antinolfi

Al termine della terza diretta del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, durante la notte Soleil Sorge ha deciso di sedersi sul rullo e sganciare delle bombe sul suo ex Gianmaria Antinolfi. Conversando con Clarissa e Sophie Codegoni, la gieffina ha confessato che l’imprenditore napoletano ha fatto di tutto e di più per diventare popolare e che ne ha avuto conferma quando l’ha visto sulla cover della rivista Tv Sorrisi e Canzoni.

“Appena l’ho visto ho pensato wow, è successo davvero quello che ho sempre creduto succedesse. Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un’altra: come gli è passato tutto questo grande amore?“, ha fatto sapere l’ex volto del Trono classico di Uomini e Donne.

La rivelazione a Sophie Codegoni

Sempre dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6, nel cuore della notte parlando poi con Sophie Codegoni, Soleil Sorge ha detto anche: “Lui qua ha raccontato la nostra storia a tutti io non l’ho mai raccontata, perché l’ha fatto? Perché? Comunque Sophie ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella te lo dico subito”. Affermazioni molto forti che hanno lasciato la giovane ex tronista di Uomini e Donne a bocca aperta. Ora che sa la verità prenderà le distanze da lui? Staremo a vedere.

Le dichiarazioni su Dayane Mello

Ma non è finita qui. Infatti Solei Sorge ha aggiunto che non voleva una storia con Gianmaria perché prima di lei ha avuto un flirt con Dayane Mello, la sua amica, ma lui ha continuato ad insistere e per questo ha pensato perché non dargli una possibilità.

“A Dayane andava bene anche se mi aveva messo in guardia. Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto. Gli urlavo ‘ti prego lasciami andare, lasciami stare’ piangevo, ero depressa, ma per fortuna avevo i miei amici. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa. Sono str*nza? Sì, ok, sono str*nza”, ha rivelato l’influencer.