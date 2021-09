Sonia Bruganelli rimprovera Amedeo Goria: lui sbotta e chiede di parlare col proprio agente (VIDEO)

Amedeo Goria e il confronto con Lady Bonolis

In occasione della terza puntata del Grande Fratello Vip 6 Amedeo Goria ha avuto modo di avere un confronto diretto con Sonia Bruganelli, opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tutto questo è nato dopo che la moglie di Paolo Bonolis gli ha fatto notare alcuni suoi atteggiamenti un po’ insistenti nei confronto della Gatta Nera, Ainett Stephens.

Sonia Bruganelli riprende Amedo Goria

La stessa Ainett Stephens, nel corso della sua prima settimana di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha avuto parole ferme nei confronti dell’ex giornalista sportivo della tv di Stato.

“Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così per gioco e va bene. Io al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata”, ha dichiarato la Gatta nera non sapendo che l’uomo una sera si è tolto gli slip nel letto mentre era al suo fianco.

Il giornalista sbotta durante la pubblicità

Durante una pubblicità al Grande Fratello Vp 6, Amedeo Goria ì ha chiesto ad alta voce agli autori del reality show di telefonare il suo agente. Per tale ragione, al ritorno dal nero Sonia Bruganelli ha richiesto parola al conduttore ed ha messo le cose in chiaro con l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

“Amedeo, vedo le vostre giornate e ti ho sentito parlare di Fontana, quello però che dico è che è uscito fuori che forse questo modo di scherzare ha creato un imbarazzo in Ainett che, parlando con Manila, si è sfogata. Dico solo che è un peccato perché un uomo come te, un giornalista di una certa età ed acculturato, venga descritto come uno che ci prova con Ainett che magari ha quell’imbarazzo per dirti di smetterla. Ridiamo e scherziamo ed è tutto meraviglioso, ma non siamo dei visionari: quello che abbiamo visto è stato un fastidio che Ainett ha provato, l’imbarazzo da parte di Ainett c’è stato, lo ha detto anche a Miriana. Io sto parlando per quello che vedono le persone al di fuori”, ha dichiarato l’opinionista.

Per aggiungere qualcosa anche Signorini: “Per concludere ribadiamo: la seduzione è un gioco meraviglioso ma deve fare i conti con il rispetto, lo dico perché Ainett se n’è lamentata. Hai questa sensibilità, dimostrala“.