Dayane Mello sminuisce Tommaso Zorzi: “In Italia sono più famosa di lui”, lui replica (VIDEO)

Dayane Mello dice di essere più popolare di Zorzi

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello da qualche settimana è una concorrente de La Fazenda, il reality show brasiliano simile alla nostra La Fattoria. nelle ultime ore la modella sudamericana parlando con una sua compagna d’avventura ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Tommaso Zorzi. In poche parole ha fatto intendere che lei è più popolare in Italia rispetto il rampollo meneghino.

Dayane Mello menziona il rampollo a La Fazenda

Conversando con gli altri contadini de La Fazenda, Dayane Mello ha ricordato della sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini e della popolarità che il reality show di Canale 5 le ha regalato. Visibilità che secondo lei sarebbe superiore rispetto a quella di Tommaso Zorzi, che ne è uscito trionfatore.

“In Italia ho fatto un percorso durato sei mesi, sono arrivata in finale. Va bene? Il vincitore non è più famoso di me. Capisci? Io sono diventata più famosa! Sono diventata molto famosa! Perché? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono, non perché ero lì per vincere il montepremi finale. Capisci? Questo per me è gratificante”, ha detto la modella sudamericana. (Continua dopo il video)

La replica di Tommaso Zorzi

Come rea prevedibile, dopo aver sentito le recenti dichiarazioni di Dayane Mello a La Fazenda, l’ex gieffino Tommaso Zorzi non ha perso tempo a replicare alla modella brasiliana. Il rampollo meneghino, attraverso delle Stories su Instagram, è intervenuto per spendere belle parole nei suoi confronti, evitando la polemica sulla fama chiusa con un non mi importa.

“Faccio perché ho brutte esperienze a riguardo. Non mi importa delle cose che sono state dette nei miei confronti da Dayane in quel reality in Brasile, mi dispiace tanto, mi fa schifo che le sia successa una cosa così brutta sotto l’occhio delle telecamere. Se qualcuno ha visto questa cosa in diretta ci sarebbe dovuto essere un intervento rapido ed eliminata questa persona, squalificata, denunciata. Ho capito a mie spese che bisogna essere il più chiaro possibile perché c’è gente che da un discorso vuole per forza vederci il marcio che non c’è”, ha detto l’influencer.