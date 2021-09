Uomini e Donne, bufera sulla nuova corteggiatrice di Matteo, Maria: “Scriveva a Giulia De Lellis per…” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne è scoppiata una bufera sulla corteggiatrice di Matteo, Maria. La ragazza ha subito fatto parlare di sé ponendosi in un modo piuttosto aggressivo nei confronti di tutti i presenti.

In men che non si dica, infatti, sul web è scoppiato il caos. L’influencer Amedeo Venza, poi, ha raccolto una segnalazione molto interessante che riguarda la ragazza. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

L’atteggiamento spavaldo di Maria a Uomini e Donne

Maria è una corteggiatrice di Matteo a Uomini e Donne. I due hanno fatto un’esterna durante la quale si sono stuzzicati parecchio. Da tali contenuti è subito emerso che la ragazza sembra essere molto determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Secondo molti, però, il suo atteggiamento è stato un po’ troppo spavaldo e arrogante. Per tale ragione, in studio è scoppiato il caos. Le altre corteggiatrici del tronista si sono scagliate contro di lei reputandola assolutamente falsa e costruita.

Anche la maggior parte degli utenti del web è apparsa schierata contro la nuova arrivata. In molti l’hanno accusata di essere eccessivamente convinta di sé. Ad ogni modo, in queste ore sono sopraggiunte delle segnalazioni che riguardano la protagonista. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha detto di essere venuto in possesso di alcune informazioni che la riguardano.

Le segnalazioni sulla corteggiatrice di Matteo

Alcune persone che conoscono Maria, la corteggiatrice di Matteo a Uomini e Donne, hanno detto che la ragazza sogna di diventare un’influencer. Perciò, prima di entrare a far parte del talk show pomeridiano, telefonava a Giulia De Lellis per chiedere consigli su come fare a diventare famosa come lei. Inoltre, stando sempre a quanto riportato da tale segnalazione, pare che Maria sia solita contattare le sue amiche per chiedere loro di seguire la trasmissione e per farsi dare qualche consiglio.

Nello specifico, chiederebbe loro di esprimere giudizi su come appare in televisione, su come è vestita e cose simili. Insomma, questa sembrerebbe la perfetta descrizione di una ragazza andata a Uomini e Donne solo per visibilità. In effetti, il modo in cui si sta mettendo in mostra sta conducendo sempre di più i telespettatori verso questa direzione, ma sarà davvero così? Maria + interessata solo alle telecamere e non realmente a Matteo? Solo il tempo sarà in grado di darci qualche spiegazione in merito.