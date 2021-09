GF Vip, Vera Miales sbotta contro Francesca e Ainett: “Sfruttate la popolarità di Amedeo per…” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Vera Miales ha pubblicato alcuni post su Instagram in cui ha sbottato contro Francesca Cipriani e Ainett Stephens. La compagna di Amedeo Goria continua ad essere convinta del fatto che le due donne stiano stuzzicando un po’ troppo il suo fidanzato.

Proprio per tale ragione, si è resa protagonista di un nuovo e piccato sfogo sui social. Vediamo che cosa è emerso.

Lo sfogo di Vera Miales contro Ainett e Francesca

Vera Miales ha pubblicato dei post al vetriolo contro Francesca e Ainett del GF Vip. Nel corso della puntata di ieri del reality show, Alfonso Signorini ha mostrato ad Amedeo Goria un commento rilasciato dalla sua fidanzata in cui esortava le donne della casa a stare alla larga dal suo uomo. Dinanzi queste dichiarazioni, Amedeo è scoppiato a ridere, così come le due concorrenti coinvolte. Questo atteggiamento ha infastidito ancor di più Vera, la quale ha accusato le dame in questione di sfruttare la popolarità di Goria per fare un po’ di gossip.

Secondo il suo punto di vista, dunque, Ainett e Francesca si starebbero divertendo a stuzzicare il suo compagno solo per attirare a se i riflettori. In seguito, però, la donna ha avuto qualcosa da ridire anche al suo fidanzato. Nello specifico, non ha affatto apprezzato il fatto che il giornalista si fosse messo a ironizzare sulla questione. (Continua dopo il video)

La sfuriata di Amedeo Goria

Le due concorrenti, poi, ci hanno tenuto a precisare di non avere nessun interesse a corteggiare Amedeo. Loro sono donne all’Antica che non importunerebbero mai un uomo, a maggior ragione se è impegnato. Anche su questo punto, però, Vera Miales ha avuto da ridire ed ha esortato Ainett e Francesca ad essere un po’ più rispettose. Entrambe, infatti, hanno ironizzato su Amedeo chiamandolo “Peppo Pig”. Vera, dunque, ha chiesto alle due dame di non prendersi questo genere di libertà con un uomo acculturato quale Amedeo.

Nel frattempo, Amedeo è fortemente arrabbiato con alcuni esponenti del GF Vip per aver fatto passare un immagine di sé completamente distorta. L’uomo, infatti, è passato come un donnaiolo privo di rispetto. Proprio per questo, ha chiesto di parlare con il suo agente in modo da chiarire la situazione e tutelarsi.