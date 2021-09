Aldo Montano esce dalla casa del GF Vip: il motivo, poi l’attacco di Antonella Mosetti (FOTO)

In queste ore, Aldo Montano è uscito dalla casa del GF Vip. A raccontare cosa sia successo è stato il conduttore Alfonso Signorini, il quale ha spiegato che l’atleta deve abbandonare momentaneamente il programma a causa di alcuni impegni.

Come se non bastasse, a generare sgomento attorno allo schermidore ci ha pensato Antonella Mosetti. La showgirl, infatti, ha fatto delle allusioni davvero degne di nota. Scopriamo che cosa è successo.

Perché Aldo è uscito dalla casa del GF Vip

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip si è parlato molto di Aldo Montano. Il giovane ha parlato della sua vita privata e della sua carriera professionale ed ha riempito d’orgoglio il cuore degli italiani. Ad un certo punto della messa in onda, però, Alfonso Signorini ha spiegato che il concorrente sarebbe dovuto uscire dalla casa per adempiere ad alcuni impegni istituzionali. Il conduttore ha anche aggiunto che questi eventi rappresentassero un enorme motivo d’orgoglio per l’Italia.

Per tale ragione, il concorrente ha abbandonato la casa e, almeno per il momento, non si sa ancora quando vi farà ritorno. In questi giorni di assenza, teoricamente, il protagonista non potrebbe avere contatti con amici e parenti, ma questo risulta essere davvero complesso da gestire. Inoltre, altrettanto interessante sarà capire come farà a tornare nella casa senza la possibilità di rifare la quarantena.

Antonella Mosetti contro Montano

Al momento, gli autori non sono stati molto chiari sulla vicenda. Ad ogni modo, a creare ancora più sgomento sul protagonista in questione ci ha pensato Antonella Mosetti. Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, quando si parlava di alcuni momenti difficili vissuti da Aldo Montano, l’ex dello schermidore si è fatta sentire. La donna, infatti, ha pubblicato un commento alquanto criptico che ha generato molto sgomento.

In particolare, ha detto che solo lei conosce chi sia davvero Aldo Montano. Inoltre, la donna ha posto l’accento sul fatto che il protagonista solo “adesso” sia una brava persona. Le sue parole, dunque, hanno lasciato intendere che prima non lo fosse. Infine, poi, ha chiosato il suo intervento dicendo che, se in lui c’è stato questo cambiamento in positivo, è stato anche e soprattutto per merito suo. Insomma, Antonella ha tutta l’aria di avere ancora delle questioni in sospeso con il suo ex. Che presto farà capolino in casa anche lei?