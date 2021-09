GF Vip, scontro dietro le quinte tra Alfonso Signorini e gli autori: i motivi e cosa succederà

La messa in onda del 20 settembre 2021 del GF Vip no è riuscita a portare a casa i risultati sperati in termini di ascolti e questo sembrerebbe aver creato uno scontro tra Alfonso Signorini e gli autori del programma. Stando a quanto emerso da fonti interne alla trasmissione, infatti, pare che le due parti in causa abbiano delle opinioni troppo divergenti.

Il conduttore vorrebbe dirottare il programma verso una direzione che, purtroppo, non si sta rivelando particolarmente soddisfacente. Pertanto, scopriamo cosa è accaduto e cosa succederà nelle prossime puntate.

I motivi dello scontro tra Alfonso e gli autori

Si vocifera che dietro le quinte del GF Vip ieri sera ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Alfonso Signorini e gli autori. Nello specifico, sembra che il conduttore e lo staff abbiano opinioni divergenti in merito all’impostazione da dare alle varie puntate. Anche le scalette risultano essere piuttosto contraddittorie e il pubblico da casa se ne sta accorgendo. La puntata di ieri, ad esempio, è crollata al 14% di share, un risultato davvero basso per gli standard del reality show.

Secondo gli autori, a causare questo crollo sarebbe il modo di gestire la diretta da parte di Signorini. Quest’ultimo sta dando al programma un’impronta troppo emotiva e romantica. Ne è un esempio il fatto che, dopo solo una settimana, ad alcuni concorrenti sono state già fatte delle sorprese da parte dei familiari. Questo è stato reputato davvero fuori luogo ed eccessivamente stucchevole.

L’inversione di rotta di Signorini

Il pubblico da casa sembrerebbe essere molto più interessato alle dinamiche che si verificano all’interno della casa tra i vari concorrenti. In particolare, gli autori sembrerebbero essere più intenzionati a privilegiare le discussioni, i confronti, i rapporti e i legami che si stanno creando nella casa tra i vip ed è da questo che pare sia nato lo scontro con Alfonso Signorini. A partire dalle prossime puntate, dunque, è molto probabile che venga cambiato il registro.

In effetti, tra i momenti più interessanti e seguiti della messa in onda di ieri c’è stato lo scontro tra Soleil e Gianmaria. Questo genere di dinamiche hanno suscitato molto sgomento anche sui social, facendo immediatamente salire in classifica il tag del Grande Fratello Vip. Dunque, non ci resta che attendere le prossime puntate per capire se, effettivamente, Signorini ridimensionerà il suo modo di gestire la scena.