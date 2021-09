Uomini e Donne spoiler oggi: tronisti in guerra, Roberta si sbilancia, Ida fa un passo indietro

Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, di mercoledì 22 settembre, rivelano che la conduttrice chiamerà in causa gli altri tronisti, eccetto Andrea Nicole. Di quest’ultima si è ampiamente parlato nella puntata di ieri.

Nello specifico, tra Joele e Matteo si verrà a creare un po’ di rivalità a causa di una corteggiatrice. Al trono classico, invece, Ida si mostrerà molto presa da Graziano, tuttavia, verrà spinta a fare un passo indietro.

Spoiler oggi trono classico: prime discussioni

Nel corso ella puntata di oggi di Uomini e Donne, gli spoiler ci svelano che si parlerà degli altri tronisti. Dopo aver parlato del legame che si sta venendo a creare tra Andrea Nicole e Ciprian, la conduttrice passerà agli altri. In particolar modo, vedremo che Roberta dirà di aver chattato parecchio con un corteggiatore. Tuttavia, nel momento in cui le è stato chiesto dalla redazione chi avrebbe voluto portare in esterna, la ragazza ha risposto dicendo di voler uscire di nuovo con il pugile chef.

I due si sono visti anche la scorsa settimana e si sono subito trovati molto in sintonia. proprio in virtù di questo, la tronista ha deciso di approfondire ulteriormente la sua conoscenza. Ad ogni modo, questa decisione genererà un po’n di sgomento in studio, in quanto i presenti si lamenteranno di essere stati messi da parte. Altre dinamiche, poi, si verranno a creare tra i due tronisti maschi.

Ida fa un passo indietro a Uomini e Donne

Malgrado abbiano caratteri e modi di fare completamente differenti, Joele e Matteo decideranno di uscire con la stessa corteggiatrice. La ragazza dirà di essersi trovata molto bene con entrambi, tuttavia, preferirà proseguire solo con uno dei due. Di chi si tratta? Di Matteo. Questo, chiaramente farà sorgere dei piccoli screzi tra i presenti. Passando al trono over, invece, gli spoiler della puntata di oggi ci svelano che si parlerà di Ida e Graziano. I due hanno molto legato in questi giorni e non potranno fare a meno di palesarlo.

Specie la Platano dirà di trovarsi finalmente bene con un uomo. Ad ogni modo, i presenti la esorteranno a tenere gli occhi ben aperti. Specie Gianni Sperti e Armando Incarnato metteranno in guardia la dama considerando i precedenti di Graziano. Dopo aver appreso i consigli, dunque, Ida deciderà di andarci con i piedi di piombo e dichiarerà di voler uscire anche con un altro corteggiatore perché non vuole dare l’esclusiva al napoletano.