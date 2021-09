Valentina Augusti attacca Sonia Bruganelli: “Apri bocca solo per sentenziare…”

Sonia Bruganelli e le perplessità su Tommaso Eletti

Qualche giorno fa l’opinionista Sonia Bruganelli ha espresso delle perplessità sul 21enne Tommaso Eletti prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. La moglie di Paolo Bonolis ha confessato di non essersi scagliata immediatamente con il gieffino proprio per la sua giovane età.

Nella serata di lunedì la collega di Adriana Volpe si è rivolta all’ex volto di Temptation Island puntando il dito contro la sua ex, Valentina Nulli Augusti. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto ultimamente.

Lady Bonolis cambia idea su Tommaso Eletti

Nel terzo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì sera su Canale 5, Sonia Bruganelli rivolgendosi a Tommaso Eletti gli ha detto che giorno dopo giorno sta capendo più cose sul suo conto. Dopo averlo osservato e seguito a lungo nel suo percorso nel reality show si è resa conto che non sia del tutto colpa del 21enne.

“Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un programma come quello che hai fatto. Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality in cui hai dato il peggio di te. Quindi alla luce di questo spero che non ci sia un futuro tra lui e Valentina. Credo che Valentina avrà avuto altre dinamiche sue personali, lui si merita una ragazza della sua età, che cresce insieme a lui”, ha tuonato Lady Bonolis.

Valentina Nulli Augusti scrive a Sonia Bruganelli

Dopo il discorso della moglie di Paolo Bonolis a Tommaso Eletti, Valentina Nulli Augusti ha condiviso una Storia su Instagram in cui ha taggato l’opinionista del Grande Fratello Vip 6. “A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose. Mi chiedo se siano frutto di riflessione o se si apra bocca solo per sentenziare senza discernimento“, ha scritto l’ex volto di Temptation Island.