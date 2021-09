Rocco Siffredi fa una rivelazione privata su Alex Belli: “ Non è messo male lì sotto”

Alex Belli apprezzato dalle donne

Essendo consapevole di essere un uomo molto affascinante, Alex Belli non perde tempo per mostrare il suo corpo. Ad esempio sul suo account Instagram e nei shooting fotografici i suoi fan spesso lo hanno visto in intimo mandandole in visibilio.

Al momento l’attore di Centovetrine si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e al pubblico ha regalato delle belle docce, naturalmente in costume, ma c’è qualcuno che l’ha visto anche senza nulla. Non si tratta né dell’attuale moglie e nemmeno delle sue ex. Di chi si tratta?

Il botta e risposta tra Siffredi e Belli

Stiamo parlando dell’attore di film per adulti Rocco Siffredi: Quest’ultimo, infatti, qualche anno fa hanno partecipato insieme a L’Isola dei Famosi e in quella circostanza era finito col gieffino sulla Playa Desnuda.

Durante i loro primi minuti di permanenza sulla spiaggia il professionista p*rno fece i complimenti a Bell: “Ragazzi però questo è messo bene“. Il diretto interessato rispose facendo il modesto: “Grazie, però devo dire che con Rocco non posso fare un confronto“. Ma il primo chiuse il botta e risposta ribadendo: “Ok, ma anche Alex non è messo male comunque, ve lo assicuro!”.

Rocco Siffredi contattato per il Grande Fratello Vip

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Alex Belli e Rocco Siffredi hanno rischiato di ritrovarsi in un nuovo reality show. L’anno scorso sembra che il conduttore Alfonso Signorini e gli altri autori del Grande Fratello Vip abbiano cercato in tutti i modi di far entrare l’attore di fil per adulti nella casa più spiata d’Italia insieme ad uno dei due figli.

La trattativa non è andata in porto e pare che il team del GF c’abbia riprovato anche in questa sesta edizione, ma con lo stesso risultato negativo. “Al momento l’ostacolo è di natura economica: il re dei film per adulti, Rocco Siffredi, ha chiesto un cachet molto, ma molto importante, all’altezza della sua fama e soprattutto del target trasversale che può conquistare. A Mediaset stanno valutando tutti gli aspetti di una partecipazione così calda. Sulla carta il regista sarebbe un colpo colossale per il GF Vip”, riporta Il Tempo.