Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Massimiliano e Eugenia? I due beccati insieme, che succede (FOTO)

Di recente è giunta una segnalazione inerente Massimiliano ed Eugenia, ex protagonisti di Uomini e Donne. Nello specifico, i due sono stati avvistati insieme e questo ha immediatamente fatto vagare la fantasia dei fan.

In molti, infatti, stanno ipotizzando che tra i due sia in atto un ritorno di fiamma. Ma sarà davvero così? Scopriamo tutto quello che è emerso.

Cosa è accaduto tra i due ex volti di Uomini e Donne

Sul profilo Instagram dell’influencer Deianira Marzano è appena apparso un post molto interessante che riguarda due ex protagonisti di Uomini e Donne, Massimiliano ed Eugenia. I due hanno partecipato alla precedente edizione del talk show di Maria De Filippi ma, purtroppo, le cose non sono andate come sperato. Al momento della scelta, infatti, Mollicone ha optato per la “rivale” della Rigotti, ovvero, Vanessa Spoto.

Anche questa relazione, però, non ha portato i frutti sperati. Dopo solo pochi mesi di frequentazione, i due hanno annunciato la loro separazione. Nessuno dei diretti interessati è entrato troppo nel merito della vicenda, sta di fatto che i motivi precisi restano ancora ignoti. Ad ogni modo, pare che tra i due non sia mai scoccata quella scintilla tale da proseguire nella conoscenza. In queste ore, però, l’ex tronista del talk show è tornato a far parlare di sé.

La segnalazione su Massimiliano ed Eugenia

Una fan di Deianira, nonché telespettatrice di Uomini e Donne, ha dichiarato di aver visto Eugenia e Massimiliano insieme. Stando a quanto emerso da tale segnalazione, pare che i due siano stati beccati vicino Trento. L’autrice di questo gossip, però, ha dichiarato che il loro incontro pare risalga ad alcune settimane fa. Per tutto questo tempo, dunque, nessuno dei diretti interessati si è espresso sulla vicenda.

Andando a curiosare tra gli account Instagram di Eugenia e Massimiliano, infatti, non vi è alcun riferimento a questo ipotetico ritorno di fiamma. Pertanto, le ipotesi sono due. La prima risiede nel fatto che i due si siano incontrati per faccende che esulino dal legame sentimentale. In secondo luogo, invece, è probabile che entrambi si siano realmente riavvicinati, tuttavia, starebbero aspettando di capire se la cosa vada realmente in porto prima di divulgare ai fan questa informazione. Dunque, per saperne di più non ci resta da fare altro che attendere eventuali ulteriori segnalazioni o confessioni.