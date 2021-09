Clizia Incorvaia svela problemi con la gravidanza: “Un inferno, sono stata malissimo” cosa succede (VIDEO)

In queste ore, Clizia Incorvaia ha risposto ad alcune domande dei fan ed ha parlato della sua gravidanza. La compagna di Paolo Ciavarro si è sfogata con la sua community svelando di aver avuto dei grossi problemi nel corso dei primi mesi.

Nello specifico, la protagonista ha spiegato di essere stata sempre a letto in quanto ha avuto dei sintomi piuttosto forti. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto e come sta adesso.

Come sta vivendo la gravidanza Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha raccontato ai fan come sta trascorrendo questa gravidanza. La showgirl ha spiegato di aver passato tre mesi davvero infernali in quanto è stata malissimo. I sintomi più acuti che ha avuto sono stati: nausea, vomito, senso di svenimento, debolezza e fatica a digerire. Questo, duqnue, l’ha spinta a trascorrere molte settimane completamente allettata. Clizia, infatti, ha specificato che l’unico tragitto che faceva era quello dal letto al bagno e viceversa.

In tutto questo tempo libero, la protagonista si è aiutata grazie ai libri, sta di fatto che ha rispolverato la lettura ed ha provato il più possibile a rilassarsi. Naturalmente, ad alleggerire un po’ di più questa situazione c’è stato Paolo Ciavarro, il quale si è comportato da compagno esemplare. L’ex gieffina, infatti, ha rivelato che il figlio d’arte le sia stato accanto sempre e l’abbia supportata e, soprattutto, sopportata. (Continua dopo il video)

Come sta adesso e l’annuncio sul sesso del bebè

Adesso, però, per fortuna Clizia Incorvaia si sente molto meglio e la gravidanza sta procedendo senza troppi intoppi. Proprio oggi, inoltre, lei e Paolo andranno a fare una nuova ecografia in cui, finalmente, potranno avere qualche dettaglio in più sul nascituro. Nel corso del suo sfogo su Instagram, poi, la donna ha rivelato anche che presto la coppia annuncerà il sesso del bebè.

In questi giorni, infatti, ha fatto degli esami e presto arriveranno i risultati. La protagonista, però, ci ha tenuto a precisare di non avere alcuna intenzione di organizzare un baby-shower. Né lei né il suo compagno sono particolarmente avvezzi a questa tipologia di eventi. Entrambi, infatti, comunicheranno a tutti se aspettano un maschio o una femmina in un modo molto più semplice. Tale annuncio verrà fatto nei prossimi giorni, pertanto, non ci resta che tenere d’occhio i loro account Instagram per saperne di più.