Il Paradiso delle signore trama 24 settembre: Giuseppe chiede un favore a Tina, Vittorio ha un’intuizione

La trama dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 24 settembre, rivela che Giuseppe si troverà a dover chiedere un favore a sua figlia Tina. Vittorio, invece, continuerà ad essere in difficoltà in quanto non sa in che modo rimpiazzare Gabriella.

Ad ogni modo, per un caso fortuito, il giovane si troverà improvvisamente ad avere un’illuminazione. Nel frattempo, la Rossi si preparerà per il suo addio al Paradiso e sarà pronta a partire per Parigi.

Gabriella si prepara a dire addio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 24 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe incontrerà segretamente l’amico Girolamo. Il signor Amato, però, verrà scoperto dalla figlia Tina e comincerà a preoccuparsi che la ragazza possa raccontare tutto ad Agnese. Per tale ragione, la chiamerà in disparte e le chiederà la cortesia di tenere questa informazione per sé. Gabriella, nel frattempo, si preparerà alla sua grande partenza per Parigi. La ragazza, però, continuerà ad essere combattuta in quanto vedrà Vittorio in palese difficoltà.

In ogni caso, le sue amiche le organizzeranno una festa di addio in quanto la partenza è, ormai, vicinissima. La stilista, dunque, si preparerà per salutare tutti i membri del Paradiso e avrà tutte le intenzioni di godersi fino in fondo questo momento. Tuttavia, la malinconia la farà da padrona, sta di fatto che Gabriella non riuscirà a trattenere un bel po’ di commozione.

Trama 24 settembre: l’intuizione di Vittorio

Intanto, Vittorio continuerà ad essere in difficoltà. Malgrado sembrasse aver trovato un modo per sopperire al problema della mancanza della stilista, la situazione si rivelerà più complessa del previsto. La trama della puntata del 24 settembre del Paradiso delle signore, infatti, rivela che Conti si farà prendere dallo sconforto. Proprio mentre crederà di non avere speranze, però, avrà un’illuminazione.

Il direttore dello shopping center, infatti, troverà per caso dei disegni di Flora. La donna sta per partire per New York, ma lascerà in circolazione dei disegni che aveva realizzato un po’ di tempo prima. Quando Vittorio prenderà visione dei lavori ne resterà assolutamente esterrefatto. Per tale ragione, l’uomo avrà un’illuminazione. Vittorio capirà che non può farsi scappare un’occasione del genere, pertanto, si preparerà ad agire di conseguenza. Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprire come andrà a finire.