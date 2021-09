Ballando con le Stelle: svelato il cast completo della 16esima edizione

Svelati i concorrenti di Ballando con le Stelle 2021

Dopo una serie di indiscrezioni circolate in rete, finalmente è stato reso noto il cast della 16esima edizione di Ballando con le Stelle. Il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci vanta nel cast nomi molto importanti e famosissimi ma non mancano nemmeno personaggi che si affacciano per la prima volta nel mondo dello spettacolo. La padrona di casa quest’anno non avrebbe badato a spese e la Rai e la casa di produzione l’ha accontentata.

I concorrenti del talent di Milly Carlucci

Nella nuova edizione di Ballando con le Stelle troveremo Arisa ma anche Al Bano, passando per Morgan fino ad arrivare all’ottantenne Memo Remigi. A loro si aggiungeranno, come scritto dal magazine DiPiù, il pilota Andrea Iannone, l’attrice ottantaquattrenne Valeria Fabrizi, Mietta, l’ex calciatore Fabio Galante, Sabrina Salerno e Federico Fashion Style.

A chiudere il cast del programma di Rai Uno dei personaggi meno famosi come il fisico Valerio Rossi Albertini, il rugbista Alvise Rigo e Bianca Gascoigne, figlia di Paul Gascoigne, ex naufrago de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Ballando con le Stelle, Alvise Rigo nel cast

In occasione del suo ingresso a Ballando con le Stelle 16, Alvise Rigo ha confessato che una volta terminata la carriera da rugbista professionista si è trasferito a Milano. Nuova vita e nuovi progetti nel mondo del fitness, della moda e della sicurezza privata, che sono gli ambiti che lo hanno sempre interessato.

“Il mio fisico? Dietro c’è costanza e disciplina, che non significa assolutamente privazione. Io sono sempre stato in campo il più cattivo, ma fuori dal campo il più buono: so “mettere” la faccia da duro, ma la cosa bella sono i rapporti di amicizia che ho creato nel tempo. Anche con quelli che erano gli avversari, fuori dal campo ci abbracciavamo. Non mai piace auto elogiarmi, ma se dovessi dire un mio pregio sicuramente c’è la capacità di creare empatia con chi mi sta vicino, anche sul lavoro”, ha confidato lo sportivo.