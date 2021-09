Alex Belli diffida la sua ex Mila Suarez, lei interviene e svela un retroscena “Gli uomini che si…” (FOTO)

Alex Belli ha diffidato la sua ex Mila Suarez

Giorni fa, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli ha rivelato di aver diffidato la sua ex fidanzata Mila Suarez. Dopo tali dichiarazioni nel loft più spiata d’Italia, quest’ultima, attraverso una Storia su Instagram, ha avuto un duro sfogo.

“Purtroppo mi vedo costretta a precisare alcuni punti relativi a questioni passate che avrei volentieri fatto a meno di affrontare. Permetto che, dopo essermi ampiamente confrontata con i miei legali, sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all’ultimo centesimo pur di difendere la mia immagine ma soprattutto la mia dignità. In uno stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura nonché tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro”, ha fatto sapere la modella.

Lo sfogo social della modella marocchina

Non contenta, la modella marocchina Mila Suarez riguardo il suo ex Alex Belli ha poi aggiunto che non accetta lezioni di vita da nessuno e non su fa di certo intimorire con diffide legali, da parte di chi, a suo modesto giudizio, non può certamente essere considerato un esempio di moralità e correttezza.

“Vorrei solo ricordare al Sig. Gabelli e alla sua cara Duran che, quando la sottoscritta partecipò al GF, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà facendo riferimento ai miei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontani anni luce dal mio stile di vita e dal mio modo di essere”, ha tuonato la ragazza.

Mila Suarez sgancia una bomba su Alex Belli

Ma non è finita qui. Sempre con una Storia su Instagram Mila Suarez ha anche sganciato una bomba di gossip che riguarda il suo ex Alex Belli, al momento coinquilino della casa del Grande Fratello Vip 6.

La modella marocchina ha condiviso un messaggio privato ricevuto da un seguace in cui le è stato chiesto: “Ti ha diffidato perché ha paura che dici gli uomini che si scopa?“. Ecco lo scatto in questione che in pochissimo tempo è diventato virale sui vari social network: