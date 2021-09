Alba Parietti risponde male a un haters e il commento diventa virale: “Infilateli in…” cosa è successo (FOTO)

Di recente, Alba Parietti ha avuto uno scontro su Instagram con un hater. La showgirl aveva pubblicato un post in cui appariva in compagnia di Damiano dei Maneskin, cantante che dovrà interpretare nel corso della prossima puntata di Tale e quale show.

L’utente in questione, però, ha alluso al fatto che i telespettatori dovessero prepararsi ad acquistare dei tappi per evitare di sentirla. Ebbene, la risposta della showgirl è stata immediata. Scopriamo cosa è successo.

Lo scontro tra Alba e un hater

Alba Parietti ha deciso di cimentarsi nella nuova avventura di Tale e quale show, tuttavia, non tutti sembrano apprezzare le sue doti, sta di fatto che c’è qualche hater che ha deciso di attaccarla. In questi giorni, infatti, la donna ha pubblicato un post su Instagram contenente una foto che la ritrae in compagnia di Damiano dei Maneskin. Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia nella quale la Parietti ha detto di essere pronta a cimentarsi nell’imitazione del cantante.

Al di sotto del post in questione, poi, un utente ha scritto di dover subito correre a comprare dei tappi, alludendo al fatto che le esibizioni della concorrente siano davvero disastrose. Alba, però, ha deciso di non restare in silenzio, sta di fatto che ha replicato in modo piuttosto piccato. La donna, infatti, ha esortato il tizio in questione ad infilare i tappi in tutti i buchi possibili, uno in particolare.

La Parietti commenta l’accaduto

Il commento di Alba Parietti contro l’hater ha fatto il giro del web in men che non si dica. In molti, infatti, hanno cominciato a condividere sui social quanto accaduto commentando il comportamento dell’artista. In particolare, c’è chi ha definito il suo intervento davvero molto volgare. Dopo il polverone sollevato, la diretta interessata ha deciso di replicare. La Parietti ha condiviso nuovamente il suo commento ed ha motivato la sua reazione come dettata dall’istinto da camionista che dimora in lei.

In ogni caso, Alba ha detto che non si aspettava che gli utenti del web fossero così attenti a tutte le sue mosse sui social. Tuttavia, è contenta di sapere che genera tutto questo sgomento. Detto questo, poi, la showgirl ha annunciato ai fan di essere prontissima per cimentarsi in una nuova ed esilarante putata di Tale e quale show, che andrà in onda venerdì prossimo su Rai 1.