Vanessa Spoto replica al gossip su Massimiliano e Eugenia: “Mi sento presa in giro, non si gioca…” (FOTO)

In queste ore sta circolando sul web un gossip molto interessante che riguarda un ipotetico ritorno di fiamma tra Eugenia e Massimiliano e sulla vicenda è intervenuta anche Vanessa Spoto. La ragazza ha detto di non sapere se questo gossip sia vero oppure no.

Una cosa, tuttavia, le sembra certa. Se il pettegolezzo fosse reale, lei si sentirebbe presa profondamente in giro. Scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo..

La stoccata di Vanessa Spoto

Massimiliano Mollicone e Eugenia Rigotti sono stati avvistati insieme e sulla vicenda è intervenuta anche Vanessa Spoto. Una volta diffusa questa notizia, infatti, gli utenti del web hanno immediatamente contattato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per chiederle di esprimere il suo parere. Vanessa, allora, ha deciso di svelare cosa pensa in merito a quanto sta accadendo. La dama ha ammesso di non credere alle voci trapelate in queste ore, tuttavia, se esse dovessero rivelarsi veritiere, lei ci rimarrebbe molto male.

Qualora Massimiliano avesse realmente deciso di tornare a frequentare Eugenia, Vanessa si sentirebbe presa in giro. La protagonista, infatti, ha detto che non bisogna mai giocare con i sentimenti delle altre persone. Ad ogni modo, prima che emerga la verità, lei non si sente di sbilanciarsi al 100%. (Continua dopo la foto)

La replica di Eugenia e Massimiliano

Nel frattempo, però, gli utenti del web non stanno facendo altro che chiedere ai diretti interessati quanto ci sia di vero in questo gossip. Per tale ragione, dopo lo sfogo di Vanessa Spoto, in molti stanno contattando direttamente Eugenia e Massimiliano. I due, però, stanno preferendo non sbilanciarsi più di tanto, tuttavia, stanno lasciando trapelare degli indizi. L’ex tronista di Uomini e Donne, ad esempio, ha pubblicato il video di un monologo di Enrico Brignano in cui il comico dice di non voler rispondere a determinate provocazioni.

In molti ritengono che questo commento sia strettamente connesso alla situazione attuale. Eugenia, invece, è stata un po’ più esplicita. La dama, infatti, ha risposto ad alcune domande dei fan e da chiarito di essere assolutamente single. Diverse persone le hanno ho chiesto se in questo periodo stesse frequentando qualcuno. Lei, in modo netto e schietto, ha rivelato di non avere nessuna frequentazione in atto punto con queste parole, dunque, la Rigotti ha implicitamente smentito il gossip inerente il ritorno di fiamma con Massimiliano. Non ci resta che attendere per saperne di più.