Uomini e Donne anticipazioni oggi: scontri tra Joele e Matteo e nuove presentazioni

Le anticipazioni della putata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà molto dei due tronisti maschi. Maria De Filippi li chiamerà uno ad uno per raccontare quali sono stati gli sviluppi con le loro corteggiatrici.

Tra i due nasceranno le prime rivalità a causa di una corteggiatrice. Al trono over, invece, verranno fatte altre presentazioni e nasceranno nuove polemiche tra gli esponenti del parterre. Vediamo tutto nel dettaglio.

Prime liti al trono classico di Uomini e Donne

Nel corso della putata del 23 settembre di Uomini e Donne le anticipazioni ci svelano che assisteremo a qualche screzio tra i due tronisti. Dopo il flop in esterna della settimana scorsa da parte di Joele, stavolta il ragazzo sarà molto più preso e partecipativo. Il ragazzo, infatti, è uscito con una corteggiatrice con cui dirà di essersi trovato molto bene. Il problema, però, sarà che tale ragazza ha accettato di uscire anche con Matteo. Anche loro due, dunque, hanno fatto un’esterna e sono stati parecchio complici.

Una volta in studio, poi, la conduttrice chiederà ai tre protagonisti di spiegare come siano andate le cose e nascerà qualche battibecco. Ad ogni modo, la corteggiatrice contesa tra i due tronisti prenderà una decisione. Nello specifico, deciderà di approfondire solo la conoscenza con Matteo in quanto in esterna si è sentita molto di più a suo agio. Joele, dunque, si troverà nuovamente punto e accapo.

Anticipazioni oggi: nuove presentazioni e scontri

Le anticipazioni, inoltre, rivelano che la puntata di oggi di Uomini e Donne sarà animata, ancora una volta, da Maria, l’esuberante corteggiatrice di Matteo. La ragazza si è già contraddistinta per il suo essere molto vivace e spavalda, cosa che ha innervosito le sue rivali. Anche oggi, dunque, nascerà qualche polemica. Per quanto riguarda le altre due troniste, invece, di loro si è ampiamente parlato nella precedente puntata.

In merito al trono over, invece, in studio si presenteranno nuovi cavalieri e dame, i quali avranno modo di presentarsi. Naturalmente, non mancheranno i continui battibecchi tra Tina e Gemma, i quali alimenteranno parecchio la messa in onda. Ida, invece, sarà parecchio giù di corda. Dopo aver deciso di chiudere con Graziano per mancanza di fiducia, infatti, non potrà non ripiombare nei dubbi e nelle insicurezze che hanno contraddistinto le sue precedenti esperienze.