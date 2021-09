GF Vip, Raffaella Fico e Sophie Codegoni contro Davide Silvestri: “Se esce non ce ne accorgiamo nemmeno”

Daniele Silvestri in nomination al GF Vip 6

Venerdì scorso, in occasione della seconda puntata del Grande Fratello Vip 6 nella casa di Cinecittà ha fatto il suo ingresso Daniele Silvestri. Tuttavia, l’attore di Vivere non ha fatto simpatia a tutti gli inquilini del loft più spiato d’Italia.

Infatti, lunedì sera in occasione delle nomination il ragazzo è finito al televoto insieme a Tommaso Eletti. Nella notte di martedì Raffaella Fico e Sophie Codegoni si sono rese conto di avere una cosa in comune, ovvero che ad entrambe non piace il nuovo arrivato. L’ex di Balotelli ha detto che non si è pentita di averlo nominato.

Il giudizio di Raffaella Fico

Al Grande Fratello Vip 6 parlando con Sophie Codegoni, Raffaella Fico ha detto che Daniele Silvesti non è una persona che l’ha colpita, non le ha suscitato interesse. Addirittura la soubrette con lui non ci rivolge nemmeno la parola.

“Ma zero, sai cosa significa zero? Al massimo ci scambiamo il buongiorno. Con gli altri ragazzi ci sta, con noi no. Sta con quelli del gruppo iniziale, Alex e gli altri. Non mi ero nemmeno accorta che aveva reagito così male alla nomination. Io l’ho votato, perché è l’unico con cui non parlo proprio. Dai, non ci scambiamo nemmeno mezza parola. Però non mi è dispiaciuto votarlo e vederlo così. Perché alla fine ci ignoriamo. Stamani mi sono flashata, perché non l’ho salutato e nemmeno me ne sono resa conto. Penso che lui abbia capito che l’ho nominato, ma alla fine non c’è dialogo tra di noi”, ha detto l’ex di Mario Balotelli.

L’affondo di Sophie Codegoni

Non contenta, l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni parlando del nuovo arrivato Daniele Silvestri ha rincarato la dose: ”Sono sincera a me non è piaciuto come ha reagito alla nomination. Ma ti puoi comportare come un quattordicenne che sbatte i piedi? Se dovesse uscire lui non me ne accorgerei. A pelle a me lui non piace, non ce la faccio. Io sono fatta così, o mi piaci o non mi piaci e raramente cambio idea. Diciamo che io con lui non ci uscirei a cena e non mi si rapporterei“.

Tuttavia, le dichiarazioni delle due gieffini ha fatto storcere il naso a parecchi utenti web che non hanno perso tempo a scagliarsi contro loro due e prendere le difese dell’attore di Vivere perché lo avrebbero preso di mira.