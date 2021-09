Dayane Mello sbotta dopo le molestie: “Non posso mollare, ho un sacco di responsabilità” (VIDEO)

Dayane Mello sbotta dopo la molestia

Qualche giorno fa anche il pubblico italiano è venuto a conoscenza che Dayane Mello ha subìto delle molestie e La Fazenda in Brasile, il reality show simile alla nostra Fattoria. Nelle ultime ore la modella sudamericana ha avuto una crisi e parlando con Aline Mineiro, compagna d’avventura che è molto simile a Rosalinda Cannavò le ha fatto una confessione.

“Io vorrei vivere una vita normale ed essere felice di nuovo ma è così difficile dopo tutto ciò che mi è successo… Sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia, ho un carico di responsabilità su di me e non posso mollare proprio io perché mi vedono come la più forte”, ha fatto sapere l’ex gieffina.

Aline Mineiro consola la modella brasiliana

Ma non è finita qui, sempre a La Fazenda la sosia di Rosalinda, Aline Mineiro ha cercato in tutti i modi di rincuorare la compagna d’avventura Dayane Mello. “Sono successe troppe cose nella tua vita, non devi vergognarti di piangere. c’è un tempo per sfogarti, per sorridere, per essere felice… non riempirti la testa di pensieri, non pensare di aver sbagliato qualcosa… vivi intensamente. Io penso che gli altri abbiano puntato te perché sei una donna coraggiosa, forte, che dice le cose in faccia e loro ti temono, sei una persona scomoda per loro”, ha detto la ragazza. (Continua dopo il video)

La molestia a La Fazenda e la reazione di Rosalinda Cannavò

Il cantante Nego Do Borel, qualche notte fa ha più volte baciato e toccato Dayane Mello nonostante la modella brasiliana cercasse in tutti i modi di allontanarlo da sé. Il filmato che mostra la molestia sta facendo il giro dei vari social network ed è stato visionato anche da Rosalinda Cannavò che ha detto la sua su Instagram.

“Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi . Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso. E’ vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore!”, ha detto l’ex gieffina siciliana.