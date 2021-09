GF Vip, incidente per Katia Ricciarelli, la cantante cade e sbotta: “Chi è lo str… che l’ha manomessa” (VIDEO)

In queste ore, Katia Ricciarelli ha avuto un incidente nella casa del GF Vip. La cantante si stava accingendo a rilassarsi in giardino quando, improvvisamente, ha preso una brutta caduta. La donna si è completamente ribaltata e l’evento ha generato tanta ilarità sui social.

Ad ogni modo, i primi momenti sono stati piuttosto preoccupanti. I coinquilini, infatti, si sono spaventati e si sono immediatamente accinti a soccorrerla. Vediamo che cosa è success.

L’incidente di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli ha avuto un piccolo incidente nella casa del GF Vip. La concorrente si sta ambientando all’interno delle quattro mura di cinecittà e sta legando anche parecchio con alcuni compagni d’avventura. Ad ogni modo, ieri sera la protagonista avrebbe voluto trascorrere un piccolo momento di solitudine in giardino, tuttavia, è accaduto l’impensabile. La cantante, infatti, si è accomodata su di una delle sedie presenti in tale zona, ma d’improvviso ha cominciato a perdere l’equilibrio.

La caduta è stata lenta e graduale e, mentre la sedia si ribaltava, Katia ha provato invano a “salvarsi”, ma non ci è riuscita. Nel giro di qualche secondo, infatti, è finita completamente per terra. I compagni d’avventura che erano nelle vicinanze si sono accorti di quanto stesse accadendo, pertanto, si sono subito avvicinati a lei per dargli una mano. (Continua dopo il video)

La cantante sbotta contro i coinquilini del GF Vip

Ad ogni modo, una volta a terra, Katia Ricciarelli si è lasciata andare qualche imprecazione a causa dell’incidente contro alcuni coinquilini del GF Vip. Nello specifico, la donna ha chiesto chi fosse quello “str…” che avesse messo proprio quella sedia in giardino. Insomma, la donna sembra non aver preso molto bene la cosa. In ogni caso, dopo essere stata sollevata dai compagni d’avventura, la donna si è rimessa in sesto.

Attualmente sembra stare decisamente bene. La caduta pare non aver causato alcun problema alla protagonista. Molto probabilmente, perché la dinamica della caduta è stata piuttosto lenta, pertanto, non ha generato un forte impatto con il pavimento del giardino. Tuttavia, non ci resta che attendere le prossime ore per capire se la donna commenterà ulteriormente quanto accaduto e se dovesse manifestarsi qualche piccolo effetto collaterale. Nel frattempo, in casa stanno nascendo anche i primi screzi, a cui ha preso parte anche Katia. La donna, ad esempio, è fortemente contraria a pranzare ogni giorno alle 15:00, quindi, ha sbottato contro i compagni d’avventura.