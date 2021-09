Soleil Sorge, Miriana Trevisan avvisa le sorelle Selassié: “Il mio agente mi ha detto di non fidarmi di lei”

Miriana Trevisan mette in guardia le sorelle Selassié

In queste prime due settimane di programmazione del Grande Fratello Vip 6 una delle concorrenti che sta sorprendendo di più è Miriana Trevisan che grazie al suo carattere sprint è pronta a prendere posizione e a creare dinamiche. L’ex moglie di Pago ha già avuto una discussione con Manila Nazzaro ed ha anche lanciato delle frecciatine velenose a Soleil Sorge.

Ed è proprio sull’ex volto del Trono classico di Uomini e Donne che la soubrette nella nottata ha fatto delle rivelazioni inattese. Mentre si trovava nella camera arancione insieme alle tre sorelle Selassié, la donna ha mostrato tutte le sue perplessità sull’ex naufraga ed ha anche detto che il suo agente l’ha messa in guardia: “Mi ha detto di non fidarmi“.

La reazione del popolo social

Dopo tali dichiarazioni al Grande Fratello Vip 6, moltissimi utenti utenti Twitter si è scatenata una vera e propria nei confronti di Miriana Trevisan, Jessica, Clarissa e Lulù Selassié. In tanti, infatti, sperano vivamente che le quattro vadano direttamente al televoto. Altri ancora, invece, hanno apprezzato le parole dell’ex di Pago affermando che è una delle concorrenti che crea più dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia.

Le confessioni di Miriana Trevisan su Soleil Sorge

Miriana Trevisan parlando di Soleil Sorge ha detto che in televisione si deve stare attenti a quello che si dice. Per lei, l’ex volto di Uomini e Donne ha utilizzato la parola ‘stalker’ e bisogna misurare quello che si dice.

“Il mio agente mi ha messa in guardia, mi ha detto ‘non ti fidare di lei, stalle lontana’. Da quello che vedo qui lei ha fatto una sfuriata esagerata. Vuole che lui esca perché secondo lei lui è entrato per lei? Ma dai è tutto così esagerato. Gianmaria forse era innamorato e avrà fatto tante cose con passione, ma stalker è un’altra cosa. A lei le scoccia che io sto facendo questo GF perché forse pensa che le rompo le uova. Lui doveva dire lunedì sera ‘devo avere il diritto di replica. Lei avrà percepito queste cose, ma io non l’ho mai stalkerata. Ero innamorato e basta perdonami’. Lei poi continua a parlarne, e allora famola parlare. Posso dire una cosa? Lei in dei momenti è simpatica, in altri ti aggredisce ed è insopportabile”, ha concluso la gieffina.