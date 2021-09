Giucas Casella con lo smalto in testa al GF Vip: il bizzarro rimedio alla calvizie crea dei danni (FOTO)

Giucas Casella si è trovato a vivere momenti piuttosto concitati nella casa del GF Vip a causa dello smalto che Francesca Cipriani gli ha messo in testa. La cosa sembra piuttosto bizzarra, e in effetti lo è.

La concorrente, infatti, ha pensato bene di porre rimedio alla calvizie del coinquilino adoperando questa strana pratica. Purtroppo, però, ci sono stati dei piccoli effetti collaterali. Scopriamo cosa è successo.

Perché Giucas Casella aveva lo smalto in testa

In queste ore, Giucas Casella ha vissuto dei momenti un po’ concitati in quanto si è ritrovato con la testa ricoperta di smalto. Prima della messa in onda della puntata, infatti, il concorrente ha dichiarato di essere a disagio a causa del problema di calvizie. L’esuberante Francesca, allora, ha detto di avere un rimedio infallibile per camuffare la situazione, ovvero, quello di applicare del comune smalto per unghie sulle parti interessate. Il prestigiatore si è lasciato coinvolgere ed ha assecondato la pazza richiesta della coinquilina.

Una volta terminata la puntata, poi, tutti i protagonisti si sono liberati degli abiti, del make-up e delle acconciature fatti per la diretta e si sono messi comodi. Proprio in quel momento, però, è accaduto l’immaginabile, ovvero, Giucas ha avuto serie difficoltà a rimediare al danno della sua compagna d’avventura.

Risate e panico al GF Vip a causa della Cipriani

In particolare, Giucas Casella ha provato a rimuovere lo smalto che Francesca Cipriani gli aveva messo sulla testa, ma non ci è riuscito. In soccorso del protagonista, dunque, sono intervenuti anche altri coinquilini, i quali hanno provato in tutti i modi a risolvere la questione. Naturalmente, non sono mancati momenti di ilarità e di divertimento tra i presenti. Decisamente meno felice, però, è stato il protagonista di questo increscioso avvenimento.

Le principesse, Francesca e Jo Squillo si sono messe d’impegno e sono riuscire a risolvere, almeno parzialmente, la situazione. Insomma, sono stati momenti piuttosto esilaranti che gli utenti del web non si sono lasciati certamente sfuggire. Sul web, infatti, hanno cominciato a circolare innumerevoli foto e video finalizzati ad immortalare quel momento così divertente. A commentare l’accaduto è stato anche l’influencer Amedeo Venza il quale ha ironicamente voluto fare una lode alla showgirl per la brillante idea avuta. Adesso Giucas sembra stare bene, tuttavia, non ci resta che attendere per vedere quale altro escamotage troverà per nascondere la sua calvizie.