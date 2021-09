Antonella Mosetti andrà al GF Vip dopo l’attacco all’ex Aldo Montano? La showgirl risponde (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di lunedì scorso del GF Vip, Antonella Mosetti è intervenuta sui social per esprimere un concetto molto incisivo sul suo ex Aldo Montano. A seguito di tale intervento, in molti sul web hanno cominciato ad attaccarla.

Nello specifico, la maggior parte degli utenti ha cominciato a credere che la showgirl abbia agito in questo modo solamente perché interessata ad entrare nella casa e far parlare di sé. A seguito di queste critiche, la donna ha fatto un po’ di chiarezza.

Antonella Mosetti parla della stoccata ad Aldo Montano

Tra le recenti Instagram Stories di Antonella Mosetti, la showgirl ha parlato delle dichiarazioni fatte su un concorrente del GF Vip. In particolare, la protagonista ha insinuato che se Aldo Montano oggi sia una brava persona è anche e soprattutto grazie a lei. Queste parole, però, non sono piaciute agli utenti del web, i quali hanno sollevato un po’ di polemica. La Mosetti, allora, ha deciso di replicare. La donna ha spiegato che il suo commento non voleva essere un idolatrarsi inutilmente.

Il suo intento era semplicemente quello di ribadire che, grazie alla loro relazione, Aldo sia maturato e sia diventato un uomo migliore. Questo gli ha permesso di tornare a credere nei valori della famiglia. Con queste parole, dunque, l’ex volto di Non è la Rai ha provato a smorzare la polemica sorta sul suo conto. Questa, però, non è l’unica confessione fatta.

La showgirl svela se entrerà al GF Vip

Nei video in questione, infatti, Antonella Mosetti ha commentato anche le recenti accuse di coloro i quali ritengono che abbia agito in questo modo solo per entrare al GF Vip. A tal riguardo, la donna ha detto di non avere nessuna intenzione di tornare in televisione. Lei viene spesso chiamata nei programmi per commentare le dinamiche riguardanti il mondo dello showbiz, per questo ha deciso di esprimere un giudizio anche su quanto accaduto nel reality show di Canale 5.

Questo, però, non vuol dire che sarà ospite in una delle prossime puntate e farà una sorpresa al suo ex fidanzato. Stando a quanto rivelato da Antonella, dunque, la donna non dovrebbe affatto avere un confronto con il concorrente, ma sarà davvero così?. Alfonso Signorini si lascerà scappare quest’occasione d’oro per creare un po’ di dinamiche e di gossip in un reality che, almeno per il momento, sembra scarseggiare di tutto ciò?