Mercedesz Henger “ricattata” da Lucas Peracchi? “Lui la manovra psicologicamente” cosa succede (FOTO)

La relazione tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sembrava volta al termine ma, a quanto pare, sembrerebbero esserci ancora degli strascichi. Di recente, sugli account di Eva Henger e di sua figlia sono apparse delle foto e dei video in cui le due sembravano essersi finalmente ricongiunte.

Dopo poco, però, la ragazza ha cancellato tutto e in molti credono sia stato a causa di Lucas. Sul web, intanto, stanno trapelando delle segnalazioni che metterebbero in evidenza la relazione tossica tra i due. Scopriamo cosa è emerso.

Lo strano gesto di Mercedesz Henger contro sua madre

La situazione familiare tra Mercedesz Henger e sua madre Eva sembra essere ancora molto difficile e nella questione potrebbe averci messo il becco anche Lucas Peracchi. Un po’ di giorni fa tutta la famiglia Henger ha partecipato al matrimonio della nonna di Mercedesz. Sui profili di Eva e della figlia sono apparsi foto e video in cui la famiglia sembrava essere finalmente riunita e non sembravano esserci ostilità. Dopo poco, però, Mercedesz ha cancellato tutti i post in questione ed ha fatto anche un chiarimento.

In particolare, ha detto che se sono uscite delle foto in cui lei e la madre fossero insieme è solo in virtù del matrimonio a cui hanno partecipato. Quegli scatti, dunque, sarebbero solo di facciata per evitare di creare sgradevoli dinamiche durante un evento così solenne. Le parole della giovane, però, sono sopraggiunte subito dopo la pubblicazione di un messaggio piuttosto criptico da parte del suo ex.

Le possibili ingerenze di Lucas Peracchi

Lucas, infatti, ha condiviso una frase di Jim Morrison in cui si dice che dietro i sorrisi si cela sempre tanto dolore. Subito dopo, poi, la figlia di Eva ha rimosso tutti i contenuti che la ritraevano con l’ex attrice di film per adulti. In molti, dunque, sul web hanno cominciato ad ipotizzare che Lucas Peracchi “ricatti” in un certo senso Mercedesz Henger. Alcuni utenti hanno dichiarato che tra loro continua ad esistere una relazione tossica.

La vicenda è stata affrontata anche dall’influencer Deianira Marzano, la quale non ha potuto fare a meno di dire che non le torna qualcosa. Dietro questa storia ci sono troppe incongruenze, pertanto, bisognerebbe scavare a fondo per arrivare al nocciolo della questione. Nel frattempo, un altro utente ha dichiarato che Mercedesz sfrutterebbe sua madre solo perché con il cognome che porta lavora di più.