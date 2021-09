Uomini e Donne, grave segnalazione sulla corteggiatrice Maria: “La regia ha tagliato, ha ripetuto 100 volte mong…” (FOTO)

In queste ore è stata diffusa sul web una segnalazione alquanto grave che riguarda la corteggiatrice di Uomini e Donne chiamata Maria. La ragazza ha generato molto scalpore sin dalla sua prima apparizione, in quanto ha subito ha avuto degli alterchi con alcune corteggiatrici.

Ad ogni modo, ciò che è andato in onda non sembra essere la versione integrale di quanto realmente accaduto durante le registrazioni. Una persona che ha dichiarato di essere stata presente durante le riprese, infatti, ha svelato dei retroscena inediti.

La segnalazione sulla corteggiatrice Maria

Maria, la nuova corteggiatrice di Matteo a Uomini e Donne, è stata protagonista di una segnalazione molto grave. Nel corso di una puntata andata in onda di recente, La ragazza ha avuto dei diverbi con alcune “rivali”. I toni, però, non sono piaciuti a nessuno sul web, sta di fatto che sono scoppiate delle polemiche. Molte persone hanno ritenuto del tutto inopportuno il comportamento adoperato dalla giovane. Ad ogni modo, in queste ore sono sopraggiunte altre notizie.

Una persona, che ha dichiarato di aver preso parte alle registrazioni, ha detto che Maria si sarebbe resa protagonista di frasi molto gravi contro un ragazzo. Nello specifico, avrebbe adoperato per molte volte il termine “Mong…” Le persone che erano sedute accanto a lei si sono rese conto di quanto stesse accadendo, sta di fatto che hanno richiesto la sua uscita dallo studio.

La richiesta del pubblico di Uomini e Donne

La persona che ha diffuso questa segnalazione su Maria, ha detto anche che il pubblico di Uomini e Donne era completamente schierato contro la ragazza. Considerando la gravità dei termini da lei adoperati, la redazione di Maria De Filippi pare abbia optato per delle censure. Alcune parti della registrazione, infatti, sembrerebbero essere state tagliate onde evitare di sollevare una polemica infinita.

Ad ogni modo, la presenza di Maria sembra continuare a generare grande sgomento. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, anche le prossime puntate dovrebbero essere particolarmente concitate. Per il momento, dunque, la ragazza fa ancora parte del parterre. Malgrado le continue esortazioni del pubblico, sia da casa sia in studio, la produzione non sembrerebbe aver determinato la sua eliminazione dallo studio. Per capire se ci saranno ulteriori novità in merito, non ci resta che attendere le prossime puntate per e scoprire se saranno presi provvedimenti oppure no.