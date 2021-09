Il Paradiso delle signore anticipazioni 27 settembre: Ezio a colloquio con Umberto, Tina parte

Le anticipazioni della puntata di lunedì 27 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Ezio Colombo tornerà a Milano e avrà un colloquio molto importante con Umberto. Tina, Invece, si accingerà a partire per Zurigo, ma deciderà di tenere all’oscuro parenti e amici sui reali motivi.

Intanto, al grande magazzino Vittorio si cimenterà nella ricerca di una nuova stilista e paleserà l’intuizione avuta in questi giorni. A quanto pare, l’uomo ha puntato gli occhi su Flora.

Vittorio offre un lavoro a Flora al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 27 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio continuerà a guardare i bozzetti trovati per caso all’interno del grande magazzino. Il direttore li reputerà davvero strabilianti, per tale motivo, comincerà a mettersi alla ricerca della persona che li ha realizzati.

Dopo aver indagato un po’, apprenderà che l’autrice di quei lavori sia Flora. La figlia del defunto Achille Ravasi sta per lasciare Milano e fare ritorno a New York, ma Conti sembrerà assolutamente intenzionato a farla rimanere.

Per tale ragione, l’uomo le offrirà un lavoro allo shopping center nel tentativo di dissuaderla dai suoi obiettivi. Riuscirà Vittorio a convincere la dama a rimanere a Milano per lavorare? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Nel frattempo, anche Ezio Colombo tornerà al centro dell’attenzione. Il padre di Stefania avrà un colloquio molto importante con Umberto per il posto da direttore della Palmeri. Il suo inaspettato ritorno creerà qualche turbamento nella madre della giovane che, infatti, con il tempo dimostrerà di essere ancora interessata a lui.

Anticipazioni 27 settembre: proposta per Ezio, Tina parte

Su di un altro versante, poi, vedremo che Tina si accingerà a partire per Zurigo. La fanciulla, però, deciderà di tenere tutti all’oscuro circa le ragioni che la spingono ad andare via. Per tale motivo, la giovane lascerà la città senza rivelare la verità né a Vittorio e neppure alla sua famiglia. Salvatore, dal canto suo, sarà sempre più preso da Anna.

Per questo, il giovane Amato comincerà a fare di tutto per riuscire a colpire la ragazza facendo breccia nel suo cuore. Flora, dunque, si troverà a dover prendere una decisione. La proposta di Vittorio si rivelerà particolarmente allettante per lei, tuttavia, la giovane è pronta ad affrontare un cambio di vita così drastico? E come la prenderanno Adelaide e Umberto?