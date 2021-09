Katia Ricciarelli e Pippo Baudo? “È stata lei a lasciarlo. E vi dico anche il perché”: bomba della vicina di casa

Katia Ricciarelli ha lasciato Pippo Baudo: parla la vicina di casa

Nelle ultime ore una cara mica di Katia Ricciarelli ha vuotato il sacco sull’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6. “È lei che l’ha lasciato. Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi”, ha fatto sapere Carla Morando, redendo noti alcuni retroscena sulla relazione tra la soprano e Pippo Baudo, suo ex marito.

Intervistata dal periodico Chi, la donna che è anche vicina di casa della gieffina ha detto che la cantante è abbastanza impegnativa, ma soprattutto è abituata a essere autonoma. “Da quello che ho visto non c’è niente per lei in quella casa”, ha affermato la Morando su un’eventualità che la Ricciarelli trovi l’amore all’interno della casa più spiata d’Italia. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato.

Retroscena sulla cantante lirica

Intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, l’amica di Katia Ricciarelli scendendo nel dettaglio ha continuato così: “Non è facile la Katia come persona perché adesso è abituata a vivere da sola e a fare quello che vuole”.

La vicina di casa della soprano, che in questi giorni le sta accudendo il cane, ha ammesso che la gieffina è una combattente: “Si sta dedicando a qualche ragazzo perché vuole insegnare canto”. Per poi aggiungere anche: “Katia deve trovare qualcosa da fare altrimenti si stanca”.

Il consiglio di Carla Morando ai coinquilini della casa del GF Vip 6

Carla Morando, sempre per il magazine Chi, ha sottolineato che il cast degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6 è abbastanza assortito e che, secondo lei, Katia Ricciarelli si sta trovando a sui agio, anche se continua a prendere in giro, in modo scherzoso, qualche compagna d’avventura.

Infine, la vicina di casa della lirica ha spiegato qual è l’unica cosa che i concorrenti non devono fare con l’ex di pippo Baudo: “Devono evitare di farle certi scherzi come quello della squalifica perché si stanca”.